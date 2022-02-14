أعلنت طالبان الاثنين في بيان أن أفغانستان ستكون "مضطرّة إلى إعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة، إذا لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني"، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقال مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نُشر على تويتر إن "اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول لا علاقة لها إطلاقاً بأفغانستان. إذا لم تغيّر الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزّة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة".

وأعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة أنها تسعى إلى الإفراج عن نصف أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة على أراضيها، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار لمساعدة الشعب الأفغاني إلى حين صدور قرار قضائي، بينما تحتجز المبلغ الباقي لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا 11 سبتمبر/أيلول.

وجمدت واشنطن الأموال الأفغانية المحتجزة في الولايات المتحدة بعد استيلاء طالبان العسكري على السلطة في أغسطس/آب، لكنها واجهت ضغوطاً متزايدة لإيجاد طريقة للإفراج عن هذه الأموال دون الاعتراف بحركة طالبان، التي تقول إن الأموال ملك للشعب الأفغاني.