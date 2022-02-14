سياسة
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واشنطن: دعم بكين لموسكو في ملف أوكرانيا مقلق وقد يتحرك بوتين دون إنذار
قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن "دعم الصين الضمني لروسيا في الملف الأوكراني مقلق جداً"، في وقت تخشى لدول الغربية هجوما عسكريا روسيا على أوكرانيا.
واشنطن: دعم بكين لموسكو في ملف أوكرانيا مقلق وقد يتحرك بوتين دون إنذار
جون كيري: دعم الصين "الضمني" لروسيا في الملف الأوكراني "مقلق جداً" / AP
14 فبراير 2022

أعلن البنتاغون الاثنين أن دعم الصين "الضمني" لروسيا في الملف الأوكراني "مقلق جداً"، في وقت تخشى الدول الغربية هجوماً عسكرياً روسياً على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحافي إن "هذا الدعم هو بصراحة أكثر زعزعةً لاستقرار الوضع الأمني في أوروبا"

وأضاف في سياق آخر: "شاركنا أوكرانيا تقييمنا للمعلومات الاستخبارية التي حصلنا عليها وعبرنا لهم عن قلقنا الشديد من زيادة القدرات العسكرية الروسية على حدودهم".

وقال: "من المرجح جداً أن يتحرك بوتين بدون سابق إنذار"، وأشار إلى أن "روسيا تتخذ إجراءات لدفع أوكرانيا للرد عليها، ومن ثم خلق ذريعة للهجوم".

وأوضح: "حتى الساعات الـ24 الماضية، زاد بوتين الحشود ويزيد من الاستعدادات. ونعتقد أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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