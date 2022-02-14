سياسة
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بينيت يصل إلى البحرين في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي
وصل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت مساء الاثنين إلى البحرين، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى المنامة، واستهل زيارته بلقاء غير رسمي مع عدد من الوزراء البحرينيين، وسيلتقي كذلك بملك البحرين وولي العهد.
بينيت يصل إلى البحرين في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي
بينيت استهل زيارته بلقاء غير رسمي مع عدد من الوزراء البحرينيين / AFP
14 فبراير 2022

وصل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت مساء الاثنين إلى البحرين في زيارة هي الأولى للمنامة تستغرق يومين.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن "رئيس وزراء إسرائيل وصل إلى البحرين في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين".

وأضافت: "كان في استقباله لدى وصوله بمطار البحرين الدولي، عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة".

كما شارك في الاستقبال خالد الجلاهمة سفير البحرين لدى إسرائيل، وإيتان نائيه سفير إسرائيل لدى المملكة.

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البحرين، لكن سبقتها زيارتان لوزيري الخارجية يائير لابيد، والدفاع بيني غانتس، خلال الأشهر الماضية.

ولاحقاً أفادت قناة كان الإسرائيلية الرسمية بأن "بينيت استهل زيارته بلقاء غير رسمي مع عدد من الوزراء البحرينيين، دون تسميتهم".

وكان بينيت وصف زيارته للبحرين قبل إقلاع طائرته من مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب بـ"الحدث المثير"، وفق قناة كان.

وأضاف: "خلال هذه الفترة المضطربة، من المهم أن تخرج في منطقتنا على وجه الخصوص رسالة تعاون وحسن نية ورد مشترك على التهديدات".

وبشأن الزيارة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الاثنين: "سيلتقي رئيس الوزراء ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك بولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة".

وأضاف البيان: "سيبحث الزعيمان مزيداً من السبل لتعزيز العلاقات التي تربط الدولتين".

وتابع: "كما سيبحث رئيس الوزراء وولي العهد أهمية السلام، والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدماً، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار".

وكانت إسرائيل والبحرين أعلنتا عام 2020 تطبيع العلاقات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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