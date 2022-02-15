كشفت دراسة جديدة أن العديد من أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا أو ما يعرف بـ"كوفيد طويل الأجل" يمكن أن تكون ناجمة عن ضرر دائم لحق بأحد أهم الأعصاب في جسم الإنسان أثناء الإصابة الأولية بالمرض، حسب تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست".

وتوصلت دراسة عملت عليها مجموعة من الباحثين في مستشفى جامعة ترياس آي بوغول بإسبانيا إلى أن ضعف العصب المبهم يمكن أن يكون مسؤولاً عن العديد من أعراض كورونا طويلة الأجل.

ومن المقرر تقديم نتائج الدراسة الجديدة للمؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، الذي سيبحث في العلاقة بين العصب المبهم والأعراض المستمرة الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19.

وتشير الدراسة إلى أن من بين أعراض كوفيد الطويلة، بحة الصوت المستمرة وصعوبة البلع والدوخة وارتفاع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي وانخفاض ضغط الدم، وغيرها من المشاكل في الجهاز الهضمي.

والعصب المبهم هو الأطول والأكثر تعقيداً في جسم الإنسان، إذ يمتد من الدماغ في جميع أنحاء الوجه والصدر بالكامل حتى البطن.

ويعمل العصب المبهم حلقة وصل رئيسية بين الدماغ والجهاز الهضمي، إذ يرسل معلومات حول حالة الأعضاء الداخلية.

ومن أجل فهم هذه الظاهرة بشكل أكبر استخدم الباحثون اختبارات التصوير، بالإضافة إلى التقييم المورفولوجي والوظيفي للعصب المبهم، وذلك على المرضى الذين يعانون أعراضاً مستمرة بعد إصابتهم بكورونا.

ومن بين 348 مريضاً شاركوا في الدراسة كان لدى ثلثيهم (228) عرضاً واحداً على الأقل من أعراض تضرر العصب المبهم.

وستة من أصل 22 مريضاً، كانت لديهم تغيرات واضحة في العصب المبهم بالرقبة تُمكن رؤيتها في الموجات فوق الصوتية.

وأظهر 10 من المرضى في الدراسة أنماط تنفس غير طبيعية وانخفاض ضغط التنفس الأقصى، مما يشير إلى ضعف في عضلات التنفس، والتي ترتبط أيضاً بالعصب المبهم.

وتجاوز عدد المصابين بكورونا عالمياً 406.03 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون، ووصل عدد الوفيات إلى 6 ملايين و163382 حالة، حسب إحصاء لرويترز نشر الجمعة الماضية.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين ديسمبر/كانون الأول 2019.