سياسة
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كيف تؤثر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على رغيف الخبز في مصر؟
تعتمد مصر على روسيا وأوكرانيا بالأساس لتلبية حاجيتها من القمح، إذ اشترت نحو 50% العام الماضي من روسيا، ونحو 30% من أوكرانيا، ما اضطر الحكومة إلى البحث عن إجراءات وقائية في حال وقوع حرب.
كيف تؤثر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على رغيف الخبز في مصر؟
احتياطيات مصر من القمح تكفيها 5 أشهر فقط  / Reuters
15 فبراير 2022

ألقت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بظلالها داخل أروقة وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية التي تسللت إليها مخاوف من أن هذه الأزمة قد تؤثر على واردات القمح إلى مصر، إذ تعتمد القاهرة بشكل كبير على هاتين الدولتين في عملية الاستيراد.

ورغم أن مصر تستورد القمح من عدة دول منها الولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا، فإن النسبة الأكبر من احتياجاتها من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا، فقد اشترت نحو 50% من مشتريات القمح العام الماضي من روسيا، ونحو 30% من أوكرانيا.

لم يخفِ وزير التموين المصري على المصيلحي قلقه من توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن هذا التوتر يزيد حالة عدم اليقين في السوق، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل حالياً على عدة إجراءات وقائية.

احتياطيات مصر من القمح تكفيها 5 أشهر فقط، وهو ما دفع الوزير المصري إلى تشكيل لجنة لدراسة الأزمة، فيما تعمل الحكومة على تنويع مصادر استيراد القمح في مسعى لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي أي تحرك من جانب روسيا إلى غزو أوكرانيا إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فضلاً عن زيادة الأسعار، الأمر الذي لو حدث فسيزيد أعباء موازنة العام الحالي 750 مليون دولار دعماً للمواد الغذائية.

جدير بالذكر أن مصر تنتج نحو 9 ملايين طن من القمح محلياً، لكن هذا الرقم يمثل نصف احتياجاتها فقط، وتعتمد على الاستيراد من الخارج لسد باقي احتياجاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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