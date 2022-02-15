وُقف أحد كبار قادة سلاح الجو البريطاني عن الخدمة، بعدما شاهده جيرانه "عارياً" خارج المنزل.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المارشال جوي اعتذر للجيران بعدما رأوه عارياً في مزرعة تابعة لمنزله بمقاطعة "أوكسفورد شاير".

وأوضح متحدث باسم سلاح الجو البريطاني أنه جرى إخضاعه لتحقيق من الشرطة "ووقفه عن الخدمة من دون تحيز".

فيما أوضح جاره سايمون هربرت أنه "قلق على صحته" بعد رؤيته على تلك الحالة خارج منزله.

من جانبه قال محامي الضابط البريطاني إن الادعاءات بحقه "كيدية"، مشيراً إلى أن القضية المستمرة منذ أغسطس/آب الماضي لم تأخذ مجراها قضائياً.

والضابط كان يحمل لقب "نائب قائد" وهو مسؤول عن مجالات رئيسية في سلاح الجو الملكي تشمل "الموارد البشرية والمعدّات والتدريب والبنية التحتية" وغيرها.

كما قاد عمليات بصفته طيار هليكوبتر في السعودية والعراق والبوسنة وأفغانستان.