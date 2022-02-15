سياسة
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فيديو "اغتصاب طفل" يثير غضباً بالسعودية والسلطات توقف الجناة
قبضت شرطة محافظة حفر الباطن بالسعودية على مواطن وثلاثة مقيمين إثر انتشار فيديو "اغتصاب طفل" داخل خيمة في السعودية، الذي أثار غضباً عارماً بالمجتمع السعودي.
فيديو "اغتصاب طفل" يثير غضباً بالسعودية والسلطات توقف الجناة
شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تقبض على 4 أشخاص ظهر أحدهم يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة  / AA
15 فبراير 2022

أثار مقطع فيديو يظهر على ما يبدو رجلاً أثناء "اغتصاب طفل" داخل خيمة بالسعودية غضباً عارماً في المجتمع السعودي وضجت مواقع التواصل بالتعليقات المنددة بما حدث والمطالبة باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الجرائم.

وبعد ساعات من تداول المقطع الذي قالت تقارير إنه صور في منطقة حفر الباطن شمال شرق السعودية صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن "شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن وثلاثة مقيمين من القبائل النازحة، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالاً تنافي الآداب العامة والإسلامية، وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى وقفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وكان وسم #مغتصب_حفر_الباطن ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأخيرة، فيما أكد ناشطون أن المغتصب استعان بثلاثة أشخاص لتنفيذ الجريمة وتصويرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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