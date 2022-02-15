حقق وسم "الإمارات تركيا علاقات استراتيجية" على حساب وزارة الخارجية الإماراتية أعلى مشاهدات منذ بداية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات التي بدأت أمس الاثنين.

ووفق حساب "ترند الإمارات" على تويتر "حقق الوسم مشاهدات تزيد على 122 مليون مشاهدة في العالم".

وأنشأت الخارجية الإماراتية وسم #الامارات_تركيا_علاقات_استراتيجية عبر حسابها على تويتر وتنقل من خلاله لقاءات الرئيس أردوغان والوفد المرافق في الإمارات ونشاطاتهم واحتفاء الإماراتيين على المستويين الشعبي والرسمي بالزيارة.

واستقبل ولي عهد أبو ظبي الرئيس أردوغان في مراسم رسمية عقب وصوله الاثنين في زيارة تستمر يومين، ومن المطار إلى قصر الوطن انتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية في أبو ظبي.

ويرافق الرئيس أردوغان وفد كبير من بين أعضائه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

وتستمر زيارة أردوغان للإمارات حتى اليوم الثلاثاء، وهي الأولى منذ عام 2013، وتأتي عقب زيارة ولي عهد أبو ظبي لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، التي شهدت توقيع اتفاقيات عديدة، لا سيما في الجانب الاقتصادي.