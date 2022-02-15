أعلن علماء الفضاء أن الجزء الصاروخي الذي من المحتمل أن يصطدم بالقمر في مارس/آذار ليس تابعاً لبرنامج إيلون ماسك لاستكشاف الفضاء "سبيس إكس" كما اعتُقد قبل ذلك.

ويرجح العلماء أن يكون جزءاً من مهمة "تشاينغ5 - تي1" الصينية التي انطلقت إلى الفضاء عام 2014، مشيرين إلى أن تأثيره على القمر سيكون طفيفاً.

ويطلق على المعدات التي لا تعود إلى الأرض بعد مهمتها في الفضاء مصطلح "نفايات فضائية"، وأحياناً قد تكون خطيرة إذا اصطدمت بمحطة فضائية أو بشيء آخر.

وفي وقت سابق اعتقد الصحفي إريك برغر احتمال اصطدام الصاروخ السابح في الفضاء بالقمر، وكان يظنه تابعاً لبرنامج "سبيس إكس" الخاص بإيلون ماسك.

لكن غراي أعلن أنه أخطأ في تقدير الصاروخ وطبيعته، ورجّح أنه يعود إلى الصين، وفق شبكة BBC.

من جانبها علقت وكالة الفضاء الأوروبية قائلة: "هذا الحادث يؤكد الحاجة إلى تعزيز قدرتنا على تتبع الفضاء ومراقبته، وضرورة مشاركة أكبر عدد من البيانات بين مشغلي المركبات الفضائية".