منذ اندلاع أزمة أوكرانيا عام 2014 وما تلاه من احتلال روسي للقرم، قدّمَت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار دولار، كان آخرها حزمة المساعدات التي مررها البيت الأبيض في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي بلغت قيمتها 200 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الصغيرة والذخيرة وأجهزة لا سلكية آمنة، بالإضافة إلى معدات طبية وقطع غيار.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا ليست عضواً في الناتو ولا تغطّيها اتفاقية الدفاع المشترك لدول التحالف، فإنها تعتمد اعتماداً شبة كلي على الدعم والمساعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لصدّ أي غزو روسي جديد قد يحدث في أي وقت.

وإلى جانب الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا منذ الحقبة السوفييتية فضلاً عن الأسلحة الأخرى التي تطوّرها بإمكانيات محلية وتكنولوجيا روسية، أرسلت دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي أخذت الضوء الأخضر من واشنطن، مجموعة من أنظمة الصواريخ الدفاعية الأمريكية، وأبرزها جافلين المضادة للدبابات والدروع، وستينغر المضاد للطائرات والمروحيات والمسيَّرات، بالإضافة إلى صواريخ "إنلاو" المضادة للدروع التي أرسلتها بريطانيا أيضاً.

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دعاية فضحت قلقها.. كيف ترعب المسيّرات التركية الدفاعات الروسية؟

1- صواريخ ستينغر (Stinger):

تُعتبر من أشهر أنظمة الدفاع الجوي الخفيفة المضادة للأهداف الجوية على علوّ منخفض، وهو نظام خفيف يُحمل على الكتف. كما يُعَدّ من أحدث الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات والمروحيات والمسيَّرات، وبدأ تطويره عام 1972.

يبلغ طول الأسطوانة 1.52 متر بقطر 70 مليمتراً، وزنها نحو 15.7 كيلوجرام، فيما يصل مدى المنظومة، التي تحتوي على جهاز للتعارف يطلق عليه IFF، إلى 5 كيلومترات بارتفاع 4800 متر. ويبلغ وزن الرأس الحربي للصاروخ، الذي تفوق سرعته سرعة الصوت للصاروخ، نحو 3 كيلوجرامات فقط.

يُذكر أن هذه المنظومة التي منحتها واشنطن للمجاهدين الأفغان إبان الاحتلال الروسي لأفغانستان، كانت لعبت دوراً محورياً في طرد الروس من أفغانستان، بعد أن أسقط بها المجاهدون ما لا يقل عن 270 طائرة ومروحية روسية.

2- صواريخ جافلين (Javelin) صائد الدبابات:

تعني باللغة العربية "الرُّمح"، دخلت الخدمة منذ عام 1996، صنعتها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المتخصصة في المقاتلات الحربية، وأحدثها المقاتلة الشبحية "إف 35".

وأكثر ما يميز هذه الصواريخ أنها ذاتية التوجيه، بما يعني أن الجندي مكلَّفٌ إطلاق الصاروخ على الهدف بلا حاجة إلى التصويب عليه بدقة، إذ إن المستشعرات الحرارية والبصرية للصاروخ كفيلة بإصابة دبابات ومدرعات العدو مباشرة من خلال تتبُّع حرارتها فقط.

وبفضل وزنه الخفيف نسبياً، يُعتبر نظام جافلين سلاح الاستجابة الأول على الأرض في الحالات التي تتعرض فيها البلاد لغزو دبابات كبير وغير متوقَّع، فيما يصل مدى المنظومة إلى نحو 2.5 كيلومتر، كما تُستخدم ضد الطائرات المروحية التي تحلّق على ارتفاع منخفض.

3- صواريخ إنلاو (NLAW):

تُعتبر المنظومة نتاج مشروع بريطاني-سويدي بدأ عام 2002 لتحلّ محلّ أسلحة حقبة الحرب الباردة المصمَّمة لمنح فرق المشاة دفاعاً محمولاً من قُرب ضد الدبابات.

يبلغ طول المنظومة متراً واحداً ووزنها قرابة 12.5 كيلوجرام، فيما يمكنها أطلاق صواريخ بقطر 150 مليمتراً يتراوح مداها الفعال من 20 إلى 600 متر، ونحو 400 متر للأهداف المتحركة. يُذكر أن المنظومة الأحدث من هذه الصورايخ لديها برنامج توجيه يزيد المدى الدقيق إلى 800 متر.

وعلى عكس معظم الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات، فإن صواريخ "إنلاو" تعمل من خلال نظام توجيه "خط الرؤية المتوقع"، إذ يتتبع المشغل مركبة مستهدفة متحركة في مشهد التكبير للقاذفة لمدة 3-5 ثوانٍ قبل إطلاقها، ثم يستخدم الصاروخ نظام ملاحة خاصّاً يوجهه إلى حيث تتوقع خوارزمية الاستهداف أن المدرعة ستتحرك وفقاً لمسارها السابق.

4 - مسيرات بيرقدار تي بي 2 (Bayraktar TB2):

خلال السنوات القليلة الماضية اكتسبت مسيَّرات "بيرقدار تي بي 2" سمعة عالمية مرموقة بعد تفوُّقها على أنظمة الدفاع الروسية خلال الحروب التي خاضتها في سوريا وليبيا وإقليم قرة باغ الأذربيجاني، والتي تمكنت خلالها من قلب موازين القوى لصالح حلفائها.

ومنذ بدأ التوتر بين أوكرانيا وروسيا عام 2014، سعت كييف لعقد اتفاقيات شراكة استراتيجية مع أنقرة، وشركة "بايكار" تحديداً المصنعة لهذا النوع من المسيَّرات. فإلى جانب شرائها 36 طائرة مسيَّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2"، تعتزم كييف تصنيع هذه المسيَّرات على أراضيها في ظل تعميق علاقاتها مع أنقرة.

وتكمن قوة المسيرة التركية، مقارنة بنظيراتها الأخريات، في تفوقها التكنولوجي مقابل سعرها المتوسط، مما يجعلها أكثر جاذبية داخل سوق السلاح العالمية، إضافة إلى ذلك عدم فرض تركيا شروطاً على صادراتها من الأسلحة واحترامها سيادة الدول المستوردة.