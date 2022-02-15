غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات العربية المتحدة عائداً إلى بلاده مساء الثلاثاء بعد زيارة رسمية بدأها أمس الإثنين.

وقال الرئيس التركي في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وخلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".

وأضاف: "نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا. ونحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وكان أردوغان قال أيضاً، في كلمة خلال لقائه المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين الثلاثاء إن "هدف بلاده المشترك مع الإمارات يتمثل في الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات إلى مستوى أعلى بكثير".

وأضاف أن "العلاقات التركية-الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة مع زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021".

وأوضح أن تركيا والإمارات تملكان إرادة مشتركة وقوية لتطوير العلاقات التجارية وتعزيز الاستثمارات.

وشدد على أن لقاءاته أمس الاثنين مع ولي عهد أبو ظبي تؤكد هذه الإرادة، لافتاً إلى توقيع البلدين 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

واستقبل ولي عهد أبو ظبي الرئيس أردوغان في مراسم رسمية عقب وصوله الاثنين في زيارة تستمر يومين، ومن المطار إلى قصر الوطن انتشرت الأعلام التركية على جنبات بعض الطرق الرئيسية في أبو ظبي.

ورافق الرئيس أردوغان وفد كبير، بين أعضائه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والبنى التحتية والثقافة والسياحة والزراعة والغابات بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية.

والزيارة هي الأولى منذ عام 2013، وتأتي عقب زيارة ولي عهد أبو ظبي لتركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وشهدت توقيع اتفاقيات عديدة، لا سيما في الجانب الاقتصادي.