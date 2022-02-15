سياسة
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قطع طرق ومظاهرات وإعلان حالة طوارئ.. ماذا يحدث في كندا؟
بعد اعتصام واسع وإغلق للطرقات وشلّ لحركة السير في البلاد لما يزيد على أسبوعين، يشير مراقبون إلى أنّ الأزمة الحالية في كندا يبدو أنّها تخرج عن السيطرة، ويحذّر البعض من تبعات الاعتصامات على تعطُّل حركة التجارة، الذي يسيء إلى سمعة كندا.
قطع طرق ومظاهرات وإعلان حالة طوارئ.. ماذا يحدث في كندا؟
بدأت احتجاجات "موكب الحرية" في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة أوتاوا، حين بدأ سائقو الشاحنات احتجاجاً واسعاً ضد التطعيم الإلزامي / AP
15 فبراير 2022

وصلت أزمة الاحتجاج ضد التدابير الصحية وحملات التلقيح لمكافحة فيروس كورونا إلى مرحلة متقدمة، وذلك مع إعلان الحكومة الكندية الاثنين تفعيل قانون حالة الطوارئ لمواجهة المحتجين الذين استخدموا سياراتهم وشاحناتهم لقطع طرق رئيسية وشلّ الحركة في البلاد.

كانت موجة احتجاجات "موكب الحرية" بدأت في 29 يناير/كانون الثاني الماضي بالعاصمة أوتاوا، حين تجمّع سائقو الشاحنات وقرّروا بدء احتجاج واسع ضد التطعيم الإلزامي وقيود جائحة كورونا، ثم انتقلت الموجة إلى مدن رئيسية أخرى مما فاقم الأزمة، إذ تحوّلت الاحتجاجات إلى تظاهرة واسعة ضد القيود الصحية وحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ويرى مراقبون أنّ الأزمة يبدو الآن وأنّها تخرج عن سيطرة السلطات الكندية، لا سيّما وأنّ هذه هي المرة الثانية فقط التي يُفعَّل فيها هذا القانون في زمن السلم، بعدما كان بيار إليوت ترودو والد رئيس الوزراء الحالي فعّله إبّان أزمة أكتوبر/تشرين الأول 1970 حينما كان رئيساً للوزراء، حين خطفت "جبهة تحرير كيبيك" الملحق التجاري البريطاني جيمس ريتشارد كروس ووزيراً من كيبيك يُدعى بيار لابورت.

قطع طرق رئيسية

يستخدم المتظاهرون في كندا قطع الطرق في البلاد وسيلة احتجاج حيوية، إذ يهدفون بذلك إلى إجبار الحكومة على التحرُّك سريعاً والاستجابة لمطالبهم.

على سبيل المثال أغلق المتظاهرون جسر "إمباسادور"، وهو محور حدودي رئيسي بين كندا والولايات المتحدة يمر من خلاله أكثر من 25% من السلع المصدَّرة بين البلدين، قبل أنّ تتمكّن السلطات الكندية مساء الأحد من إعادة فتحه بعد شلل استمر سبعة أيام.

كان تعطيل الحركة على هذا الشريان الحدودي الحيوي دفع واشنطن القلقة من تداعياته الاقتصادية إلى التدخل لدى ترودو لحل الوضع.

إضرار بسمعة كندا

في سياق متّصل قال إدوارد ألدن، الأستاذ الزائر بجامعة "ويسترن واشنطن" المتخصّص في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا، إنّ إغلاق المتظاهرين طرقاً رئيسية حدودية يعرّض نحو 44 مليون دولار من التجارة اليومية التي تمرّ عبر معبر "كوتس" الحدودي الكندي-الأمريكي وحده للخطر والتوقّف، وهو ما يسيء بدوره إلى سمعة كندا لعدم قدرتها على احتواء هذه الأزمة.

وأشار ألدن في مقال صحفي إلى أنّ معظم التجارة التي تمرّ عبر المعبر المذكور هي من المنتجات الحيوانية القابلة للتلف، فيما نقل عن فلافيو فولبي، عضو اللوبي النشط لشركات قطع غيار السيارات الكندية، قوله إنّ الاضطرابات الحدودية "تسبّبت في إضرار لا يمكن إصلاحه بسمعة كندا كشريك تجاري موثوق (للولايات المتحدة)".

وذكر الأستاذ الزائر بجامعة "ويسترن واشنطن" أنّه رغم تحرُّك السلطات الكندية مؤخّراً لمحاولة وقف التظاهرات واحتواء الأزمة، فإنّ "الضرر طويل المدى سيكون من الصعب إصلاحه"، مضيفاً أنّه على الحكومة الكندية المحافظة على واشنطن "شريكاً استراتيجياً هامّاً أكثر من أي وقت مضى".

سبل احتواء الأزمة

يُعتبر قرار تفعيل حالة الطوارئ الذي أعلنه ترودو الاثنين، أحد السبل التي تنتهجها حكومته لاحتواء الأزمة الحالية ووقف شلّ حركة الطرق في البلاد.

فمع فضّ الاعتصامات بالقوة وإزالة خيام المحتجين المنصوبة في مختلف الطرقات الحيوية في البلاد، استجابت الحكومة الكندية جزئياً لمطالب الاحتجاجات، فعلى سبيل المثال أعلن رئيس وزراء أونتاريو داغ فورد الاثنين، التخلّي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكّل مركزاً للاحتجاجات.

ورغم ذلك ما زال من المجهول معرفة كيفية احتواء السلطات الكندية للأزمة كلياً، مع استمرار الاعتصامات في الشوارع الرئيسية والمركزية بالعاصمة أوتاوا، ولا سيّما شارع ويلنغتون الواقع به البرلمان الكندي، والمتجمّع به حالياً نحو 400 شاحنة مع تنظيم مُحكَم ونصب خيام للتدفئة وأكشاك طعام.

مصدر:TRT عربي
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