سياسة
3 دقيقة قراءة
أمريكا تدرس دمج زوارق إسرائيلية مُسيّرة في عملياتها بالشرق الأوسط
كشف مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مُسيرّة في عملياتها بالشرق الأوسط، في خطوة قد تعمق دور إسرائيل المتنامي في الترتيبات العسكرية بالمنطقة، وتحديداً عبر دولة البحرين.
أمريكا تدرس دمج زوارق إسرائيلية مُسيّرة في عملياتها بالشرق الأوسط
تستضيف البحرين التي يوجد بها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والعديد من فرق المهام البحرية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في زيارة هي الأولى من نوعها / AFP
15 فبراير 2022

كشف مسؤول أمريكي أن البحرية الأمريكية تدرس إشراك زوارق إسرائيلية مُسيرّة في عملياتها بالشرق الأوسط، في خطوة قد تعمق دور إسرائيل المتنامي في الترتيبات العسكرية بالمنطقة، في ظل تطبيعها للعلاقات مع خصوم سابقين بالخليج.

وتستضيف البحرين التي يوجد بها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والعديد من فرق المهام البحرية الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في زيارة هي الأولى من نوعها بعد تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020.

وقال مسؤولون إن من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 29 التي تنشر ملحقاً عسكرياً في مقر الأسطول، وأضافوا أن الملحق العسكري الذي لم يعلَن عن اسمه بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر.

وقال مسؤول أمريكي: "الهدف إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" على الصعيد الثنائي بين إسرائيل والأسطول، في إشارة إلى إلحاق المبعوث الإسرائيلي بالبحرين، وفق وكالة رويترز.

ولم تؤكد إسرائيل رسمياً التعيين، فيما قال مكتب بينيت إن نائب قائد الأسطول الأميرال براد كوبر التقى مع بينيت الثلاثاء.

وأضاف أن بينيت أبلغه بأنه يتوقع "أن يزداد التعاون قوة بين دول المنطقة والحليف القوي الولايات المتحدة".

وقال المسؤول: "الإسرائيليون منوطون بتأكيد توفير هذه التكنولوجيا"، مضيفاً أن ضابطاً بالأسطول زار حيفاً في الأسابيع الماضية لدراسة الأمر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني شاركت قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين في تدريبات أمنية بالبحر الأحمر، وهي أول مناورة بحرية معترف بها علناً بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبلدين الخليجيين.

ووصف بينيت زيارته التي تستمر يومين للمنامة بأنها فرصة لتشكيل موقف مشترك ضد إيران وحلفائها مثل الحوثيين في اليمن والذين أدت هجماتهم على الإمارات هذا العام إلى زعزعة المنطقة الغنية بالنفط.

وتتهم البحرين التي يحكمها السنة إيران الشيعية بإذكاء الاضطرابات في البحرين، وهو ما تنفيه طهران.

ومن المقرر أن يلتقي بينيت، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ومسؤولين آخرين، لمناقشة العلاقات الثنائية في وقت لاحق اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us