سياسة
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اغتصب 13 تلميذة.. السجن مدى الحياة لمعلم بإندونيسيا تسبّب في حمل 8 قاصرات
حكمت محكمة إندونيسية على مدرّس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة، ما أدى إلى حمل 8 منهن على الأقل، فيما طالب أهالي الضحايا بعقوبة أشد.
اغتصب 13 تلميذة.. السجن مدى الحياة لمعلم بإندونيسيا تسبّب في حمل 8 قاصرات
اكتُشفت جرائم المدرّس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأنّ ويراوان اغتصب ابنتهم المراهقة وتركها حاملاً
15 فبراير 2022

حكمت محكمة إندونيسية الثلاثاء على مدرّس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة في قضية سلّطت الضوء على الاعتداءات الجنسية التي تحدث في بعض المدارس الداخلية في البلاد.

وأدانت محكمة "باندونغ" في مقاطعة جاوة الغربية المعلم هيري ويراوان (36 عاماً) باغتصاب 13 تلميذة جميعهنّ قاصرات، ما أدى إلى حالات حمل لدى ثمانٍ منهنّ على الأقل.

وأثارت القضية غضباً عارماً على المستوى الوطني إذ أكّد مسؤول حكومي كبير أنّ الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماماً خاصاً بها.

واكتُشفت جرائم المدرّس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأنّ ويراوان اغتصب ابنتهن المراهقة وتركها حاملاً العام الماضي.

وتبيّن خلال المحاكمة أنّ المدرّس اغتصب الفتيات القاصرات على مدى خمس سنوات، ومن بينهن تلميذات متحدّرات من عائلات فقيرة ويتعلّمن عبر منح مدرسية.

وطالب المدّعون بعملية إخصاء كيميائي وبعقوبة الإعدام للمتهم الذي طلب من القاضي أن يخفف عنه ليتمكّن من تربية أطفاله، فيما أفادت المحكمة بأنّ الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا.

واعتبر رئيس هيئة حماية الطفل في إندونيسيا أنّ الحكم الصادر الثلاثاء يعني أنّ "العدالة من أجل الضحايا تحققت".

من جانبه أكّد فرد من عائلة إحدى الضحايا أنّه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن ويراوان لم يتلقَّ عقوبة أشد، محذّراً من أنّ التساهل يمكن أن يشجّع معتدين آخرين لفعل أفعال مماثلة، وفق حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال عم إحدى الضحايا إنّ "هذا الجرح لن يلتئم أبداً ما دمنا على قيد الحياة، ربما حتى نموت، والألم الذي نشعر به لا يوصف"، مضيفاً: "لا نشعر بأنّنا نلقى آذاناً صاغية".

وتابع: "إذا كانت العقوبة مخففة فسيزداد عدد المدرّسين الذين يعتدون على الأطفال".

وتنتشر في أنحاء إندونسيا أكثر من 25 ألف مدرسة داخلية معروفة باسم "بيسنترين"، وتضم نحو خمسة ملايين تلميذ يعيشون في مساكن خاصة بالطلبة.

وسلطت قضية الاغتصاب في "باندونغ" الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل بعض المدارس، إذ إن 14 من أصل 18 حالة جرى الإبلاغ عنها لهيئة حماية الطفل العام الماضي وقعت في مدارس داخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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