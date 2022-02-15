صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن "معرض دبي إكسبو 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات هو دعوة لإنشاء مستقبل جديد معاً".

جاء ذلك في كلمةٍ الثلاثاء خلال برنامج اليوم الوطني التركي الذي أقيم في معرض دبي إكسبو 2020.

وهنّأ أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الناجحة للحدث واسع النطاق رغم الظروف الوبائية.

وأضاف: "أرى أن معرض دبي إكسبو الذي تستضيفه دولة عربية والأول عالمياً دعو ة لإنشاء مستقبل جديد معاً".

وأكد أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات وفق أسس وقيادة ورؤية المغفور له الشيخ زايد "مثير للإعجاب".

وذكر أن معرض إكسبو دبي بلا شك هو أحد الأعمال التي تعكس القفزات النموذجية للإمارات.

في السياق، أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، مباحثات مع نظيره الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، لتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة أبو ظبي الثلاثاء على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، على رأس وفد رفيع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات وتركيا في مجال الصناعة بين البلدين الصديقيْن" .

وأضافت أن "الوزيرين بحثا أيضاً فرص الاستثمارات المشتركة في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الصناعي والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات لدعم القدرات التكنولوجية المتقدمة والمستدامة وتطوير المواصفات والمناطق الصناعية".

والاثنين وصل الرئيس التركي إلى الإمارات، في زيارة رسمية شهدت توقيع البلدين 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

ومن الاتفاقيات المذكورة تلك التي وقعها في مجال الصناعة والتقنيات المتقدمة كل من الوزيرين وارانك والجابر.

وتستهدف تركيا والإمارات العربية المتحدة، رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أعلى مستوى خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، وقع وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، بياناً مشتركاً حول بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبو ظبي.

وبموجب البيان المشترك، جرى الاتفاق على بدء المفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

ونقل مراسل الأناضول، عن مصادر في وزارة التجارة التركية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستكون منصة تعكس مفهوم الشراكة الاقتصادية العصرية والديناميكية بين أنقرة وأبو ظبي.

وذكرت المصادر ذاتها أن الاتفاقية المذكورة ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تحمل بدورها أهمية كبيرة في العلاقات بين تركيا والإمارات.

ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات، في تعزيز التجارة الإقليمية، وإضافة قيمة عالمية إلى المشاريع وعمليات الإنتاج المشتركة بين البلدين.

كما ستؤدي الاتفاقية المذكورة دوراً مهماً في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إلى أعلى مستوى.