سياسة
3 دقيقة قراءة
واشنطن قلقة إزاء قرار سعيد وحزب تونسي يعتبرها تفكيكاً للدولة
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل محل الأول، فيما اعتبر حزب التيار الديمقراطي في تونس "قرار سعيد خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة".
واشنطن قلقة إزاء قرار سعيد وحزب تونسي يعتبرها تفكيكاً للدولة
أعرب سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لدى تونس عن قلقهم البالغ إزاء ما أعلنه سعيد / AP
15 فبراير 2022

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء عن قلقها إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل محل الأول.

والسبت أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن "سعيد وقع مرسوماً باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، بعد أيام من إعلانه اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء القائم، مما فجر احتجاجات ورفض من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد وخارجها.

وقال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف برايس: "انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة".

وفي بيان مشترك الثلاثاء الماضي أعرب سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي لدى تونس عن قلقهم البالغ إزاء ما أعلنه سعيد من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد.

وأضاف البيان المشترك أن "هذا المجلس (الأعلى للقضاء) تتمثّل مهمّته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".

واعتبر السفراء الثمانية أن "قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية".

وفي ذات السياق، اعتبر حزب التيار الديمقراطي في تونس الثلاثاء "قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها".

وفي بيان للتيار الديمقراطي إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 12 و13 فبراير/شباط الجاري، بمدينة الحمامات (شمال شرق)، قال التيار إن "قرار حل الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب، وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".

وعبر عن "رفضه الصريح تدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة".

وندد بـ"إصدار المرسوم الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ويهدد استقلالية القضاء ويسحب منه كل شروطها بما فيها الحقوق النقابية، ويشكّل خرقاً جديداً وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل".

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 ، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us