قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، إن "بلاده أُبلغت بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب، لكن موسكو لا تعتقد بأن هذا ضمان جيد بما يكفي وتريد حل المسألة برمتها الآن".

وتضغط روسيا من أجل الحصول على ضمانات أمنية من الغرب، ومنها عدم انضمام أوكرانيا للتحالف العسكري الأمريكي الأوروبي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي أن بلاده لا تريد الحرب في أوروبا، لافتاً إلى أن موسكو قدمت مقترحات أمنية لتجنب هذا السيناريو.

وقال بوتين إن الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.

وأضاف: "بالطبع لا نريد حربا في أوروبا، وهذا هو سبب توجيه مقترحاتنا إلى واشنطن و(حلف شمال الأطلسي) الناتو".

وشدد الرئيس الروسي على أنه يريد حل موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو اليوم وليس غداً.