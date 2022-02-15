قال محامي أسرة طفل كويتي ولد ميتاً إنه "رفع دعوى قضائية ضد مستشفى بعد أن أبقى الطفل لأكثر من عام في ثلاجة المستشفى بحجة نسيانه".

وذكر المحامي في تغريدات وتصريحات تلفزيونية أنه تقدم بالشكوى بتهمة عدم دفنه منذ نحو عام وثلاثة أشهر، وعدم إبلاغ والده وتمكينه من استلام الجثة ودفنه حينها.

وقال إن "مدير العلاقات العامة في المستشفى قدم لوالد الطفل علبة شوكولاتة وقال له: آسفين لنسيان دفن طفلك نرجو أن تقبل منا الهدية".

وأضاف: "أبلغوا والد الطفل الذي كان منشغلاً بزوجته التي أصيبت بانهيار بعد ولادتها لطفلها المتوفى أنهم سيدفنوه كإجراء روتيني للأطفال الذين يولدون متوفين وهو ما لم يحدث".

وكتب المحامي في تغريدة: "الهدف من رفع القضية هو محاسبة المستشفى وحتى لا يكون الملف في طي النسيان. نسيان جثة داخل ثلاجة الموتى لمدة سنة سابقة في تاريخ الكويت".

وأثارت الحادثة غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، واتنشر هاشتاغ "طفل في ثلاجة المستشفى"، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة.