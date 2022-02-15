سياسة
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البرلمان الفرنسي يصدق على قانون طلب الصفح من الحركيين الجزائريين
ذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية أن البرلمان الفرنسي صدق على قانون طلب الصفح من الجزائريين المعروفين باسم الحركيين الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي.
البرلمان الفرنسي يصدق على قانون طلب الصفح من الحركيين الجزائريين
الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع ممثلين عن الحركيين الجزائريين / Reuters
15 فبراير 2022

صدق البرلمان الفرنسي، الثلاثاء، على قانون طلب الصفح من الجزائريين المعروفين باسم الحركيين الذين قاتلوا في الجيش الفرنسي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية إلى بعض العائلات.

وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا) أن مجلس الشيخ الفرنسي، صوت اليوم، لصالح القانون الذي صدق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما يفتح الباب لدفع تعويضات مالية لبعض عائلات الحركيين.

ويأتي القانون ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي الحركيين، وطلب الصفح من أولئك الذين قاتلوا الى جانب فرنسا ويعتبرون أنها "تخلّت عنهم" بعد التوقيع على اتفاقية إيفيان في 18 آذار/مارس 1962 تمهيداً لاستقلال الجزائر.

وخلال حرب التحرير الجزائرية في حقبة الاستعمار الفرنسي (1830-1962)، جُند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي، وفي ختام الحرب نقل عشرات الآلاف منهم برفقة زوجاتهم وأطفالهم إلى فرنسا حيث وضعوا في مخيمات مؤقتة لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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