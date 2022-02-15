أوصى مركز مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على برنامج بيغاسوس داخل التكتّل لحماية الحقوق الأساسية للأشخاص.

وبرنامج بيغاسوس المصنع من قبل شركة NSO الإسرائيلية، يُزرع بشكل خفي في الأجهزة النقالة بغرض التجسس.

وفي الأشهر الماضية، أُفيد باستخدام البرنامج ذاته من عديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين، وسياسيين حول العالم.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أرفق بها تقريره حول البرنامج، قال المركز إن "استخدام بيغاسوس قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق من التطفل، ما يهدد جوهر الحق في الخصوصية".

وفي تقريره الذي جاء بعنوان "ملاحظات أولية حول استخدام برامج التجسس الحديثة"، الذي نُشر الثلاثاء، أوضح مركز مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي أن فرض حظر على برنامج بيغاسوس سيكون الحل الناجع والخيار الأكثر فعالية لحماية الحقوق والحريات الأساسية.

كما لفت إلى أن استخدام برنامج بيغاسوس قد يؤدي إلى مستوى غير مسبوق، من خرق الحقوق الأساسية ومبادئ الخصوصية الفردية التي تعتبر "عنصراً أساسياً لحفظ كرامة الإنسان" حسب البيان.

وشدد تقرير الهيئة الأوروبية من جانب آخر، على أن الكشف عن أساليب التجسس التي استخدمت من خلال برنامج بيغاسوس، تثير اليوم أسئلة على جانب من الأهمية كبير بشأن "التأثير المحتمل لأدوات التجسس الحديثة على الحقوق الأساسية، وخاصة على حقوق الخصوصية وحماية البيانات".

وكان البرلمان الأوروبي قرر في وقت سابق، تشكيل لجنة تقصي في استخدام برنامج بيغاسوس داخل دول الاتحاد الأوروبي.