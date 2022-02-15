فصلت شبكة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية، صحفييْن عربييْن آخريْن يعملان في القسم العربي لديها، بدعوى "معاداة السامية"، بعد فصلها 5 صحفيين مؤخراً.

والصحفيان هما الفلسطينيان زاهي علاوي وياسر أبو معيلق، وجرى فصلهما بدعوى استخدامهما عبارات "معادية للسامية" عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، في الماضي، حسبما أوردته الصحافة الألمانية.

وأفادت الأنباء، أن علاوي يعمل منذ 17 عاماً في المؤسسة الإعلامية الألمانية، فيما يعمل أبو معيلق منذ 12 عاما، وأنهما كانا ضمن الأشخاص الـ 8 الذين أعلن مدير عام الشبكة اجراء تحقيق بحقهم، الأسبوع المنصرم.

وأضافت أن الصحفييْن سبق وأن نددا عبر حساباتهما على مواقع التواصل، بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المحاصر عام 2014.

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، فصلت شبكة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية، 5 صحفيين عرب موظفين لديها بدعوى استخدامهم عبارات "معادية للسامية".

وأفاد المدير العام لشبكة دويتشه فيله بيتر ليمبورغ، في مؤتمر صحفي في حينه، بأنه "فُصل 5 صحفيين عرب، وأن التحقيقات مستمرة بحق 8 آخرين للسبب ذاته".