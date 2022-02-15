سياسة
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تسوية تنهي قضية اعتداء جنسي تلاحق الأمير أندرو.. ما الثمن الذي دفعه؟
كشفت وثائق قضائية بمحكمة اتحادية أمريكية الثلاثاء، أن الأمير البريطاني أندرو، دوق يورك، توصل إلى تسوية لدعوى قضائية أقامتها ضده فرجينيا جوفري التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت قاصراً.
تسوية تنهي قضية اعتداء جنسي تلاحق الأمير أندرو.. ما الثمن الذي دفعه؟
فرجينيا جوفري اتهمت الأمير آندرو بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت قاصراً / AFP
15 فبراير 2022

أظهرت وثائق قضائية بمحكمة اتحادية أمريكية الثلاثاء أن الأمير البريطاني أندرو دوق يورك توصل إلى تسوية لدعوى قضائية أقامتها ضده فرجينيا جوفري التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً عندما كانت قاصراً، فضلاً عن اعتداء رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين عليها جنسياً أيضاً.

وكُشف عن التسوية، التي تضمنت دفع مبلغ مالي لم يكشف عنه، في ملف مشترك بمحكمة مانهاتن الاتحادية التي رفعت أمامها جوفري القضية.

وتحمي هذه التسوية أندرو من سلسلة محرجة من الإفصاحات والاتهامات خلال الأشهر التي تسبق محاكمته، وأثناء المحاكمة، التي من المقرر أن تبدأ أواخر هذا العام.

ونفى أندرو (61 عاماً) اتهامات جوفري (38 عاماً) بأنه أجبرها على ممارسة الجنس قبل ما يزيد على عقدين في منزل بلندن.

وقال محامو جوفري وأندرو إن "الأمير يعتزم تقديم تبرع كبير لجمعية جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا".

وجاء في الملف القضائي أن الأمير "لم يقصد قط الإساءة إلى شخص السيدة جوفري، وأنه يقبل بأنها عانت كضحية ثبت تعرضها للاعتداء".

وأضاف البيان "الأمير أندرو يأسف لارتباطه بإبستين ويثني على شجاعة السيدة جوفري وغيرها من الناجين في الدفاع عن أنفسهم وعن آخرين.. ويتعهد بإبداء أسفه لارتباطه بإبستين من خلال دعم محاربة شرور تجارة الجنس ودعم ضحاياه".

وجردت العائلة المالكة الشهر الماضي الأمير أندرو من واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية، وقالت إنه "لم يعد يُعرف بصاحب السمو الملكي".

وأحجم قصر بكنجهام عن التعليق، كما قالت متحدثة باسم الأمير إنه "لا تعليق لديها أكثر مما جاء في أوراق القضية".

وانتحر إبستين عن عمر ناهز 66 عاماً داخل زنزانة بسجن مانهاتن في أغسطس/آب 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة تجارة الجنس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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