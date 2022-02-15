أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن هجوماً روسياً على أوكرانيا لا يزال ممكنا جداً، لكنه دعا إلى إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح لحل الأزمة.

وقال: "مستعدون لكافة السيناريوهات في الأزمة الأوكرانية لكن يتعين منح الفرص كافة للدبلوماسية"، وأكد بايدن أنه "توجد سبل حقيقية للتصدي للمخاوف الأمنية الروسية".

وتابع: "أمريكا وحلف الأطلسي ليسا تهديداً لروسيا، وليس لديهما صواريخ في أوكرانيا أو طائرات لنشرها هناك".

وأضاف بايدن أن بدء انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون إيجابياً"، لكنه استدرك: "إننا لم نتحقق حتى الآن من تنفيذ ذلك"، مؤكداً أن هذه القوات التي يقدر عددها بأكثر من 150 ألف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديداً.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن التكلفة البشرية ستكون هائلة إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفاً "سيكون الغزو بلا سبب".

وحذر بايدن من أن أمريكا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا غزت روسيا أوكرانيا، وقال إن "هذه العقوبات جاهزة".

وأوضح أن العقوبات "الشديدة" ستشكل خصوصاً ضغطاً على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية"، مكرراً أنه لن يجرى أبداً تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأشار بايدن إلى أن أسعار الطاقة قد تتأثر إذا حدث غزو.