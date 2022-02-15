سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تقول إن هجوماً روسياً على أوكرانيا لا يزال ممكناً وتدعو للدبلوماسية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "هجوماً روسياً على أوكرانيا لا يزال ممكنا جداً"، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح"، وقال : "توجد فرصة للتصدي للمخاوف الأمنية لروسيا"، مهدداً بعقوبات قاسية وفورية إذا قامت بغزو أوكرانيا.
واشنطن تقول إن هجوماً روسياً على أوكرانيا لا يزال ممكناً وتدعو للدبلوماسية
حذر بايدن من أن أمريكا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا غزت روسيا أوكرانيا / Reuters
15 فبراير 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن هجوماً روسياً على أوكرانيا لا يزال ممكنا جداً، لكنه دعا إلى إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح لحل الأزمة.

وقال: "مستعدون لكافة السيناريوهات في الأزمة الأوكرانية لكن يتعين منح الفرص كافة للدبلوماسية"، وأكد بايدن أنه "توجد سبل حقيقية للتصدي للمخاوف الأمنية الروسية".

وتابع: "أمريكا وحلف الأطلسي ليسا تهديداً لروسيا، وليس لديهما صواريخ في أوكرانيا أو طائرات لنشرها هناك".

وأضاف بايدن أن بدء انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو "سيكون إيجابياً"، لكنه استدرك: "إننا لم نتحقق حتى الآن من تنفيذ ذلك"، مؤكداً أن هذه القوات التي يقدر عددها بأكثر من 150 ألف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديداً.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن التكلفة البشرية ستكون هائلة إذا غزت روسيا أوكرانيا، مضيفاً "سيكون الغزو بلا سبب".

وحذر بايدن من أن أمريكا والحلفاء مستعدون لفرض عقوبات قوية وقيود على الصادرات إذا غزت روسيا أوكرانيا، وقال إن "هذه العقوبات جاهزة".

وأوضح أن العقوبات "الشديدة" ستشكل خصوصاً ضغطاً على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية"، مكرراً أنه لن يجرى أبداً تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأشار بايدن إلى أن أسعار الطاقة قد تتأثر إذا حدث غزو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us