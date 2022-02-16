سياسة
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فرنسا تبدي قلقها من حلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يشعر بالقلق حيال القرارات الأخيرة التي اتّخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس مؤقت بدلاً منه.
فرنسا تبدي قلقها من حلّ الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يُعرِب عن قلقه حيال قرارات الرئيس التونسي بخصوص القضاء / AA
16 فبراير 2022

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه بعد منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.

وكان سعيّد وقّع الأحد مرسوماً لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى نفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "اتخذ الرئيس قيس سعيّد عدداً من الإجراءات المقلقة، أقصد تحديداً حلّ المجلس الأعلى للقضاء".

وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي تَجمَّع أكثر من ألفَي متظاهر وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها "أنقذوا ديمقراطيتنا"، وأخرى تطالب بعدم المساس بالقضاء.

كان سعيّد أصدر في 25 يوليو/تموز 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات، إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، ومنذ ذلك الحين يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان وعد بتعديله.

ورحّب بعض التونسيين بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعاً بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة، فيما يتّهمه معارضون بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلّط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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