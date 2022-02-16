صدّق البرلمان اليوناني الثلاثاء، على 3 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز القوات المسلحة.

وتنصّ الاتفاقيات على شراء 6 مقاتلات من طراز "رافال" و3 فرقاطات من طراز "بيلهارا" و44 طوربيداً لاستخدامها في الغواصات.

وصُدّق على الاتفاقيات بدعم من أحزاب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم و"الحركة من أجل التغيير (KINAL)" و"الحل اليوناني".

فيما انتقد أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا"، خلال كلمته في البرلمان، الحكومة لتخصيصها ميزانية عالية لنفقات الدفاع، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن الاتفاقيات المعنية ستعزز قوة السلاح والأهمية الجيوسياسية لليونان.

يُذكر أن ميتسوتاكيس أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 زيادة عدد مقاتلات "رافال" التي ستُشترى من فرنسا من 18 إلى 24.