سياسة
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وسط انتقادات من المعارضة.. البرلمان اليوناني يصدّق على ثلاث اتفاقيات للتسلح
صدّق البرلمان اليوناني على 3 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز القوات المسلحة، وتنصّ الاتفاقيات على شراء 6 مقاتلات من طراز "رافال" و3 فرقاطات من طراز "بيلهارا" و44 طوربيداً لاستخدامها في الغواصات.
وسط انتقادات من المعارضة.. البرلمان اليوناني يصدّق على ثلاث اتفاقيات للتسلح
صُدّق على الاتفاقيات بدعم من أحزاب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم و"الحركة من أجل التغيير (KINAL)" و"الحل اليوناني" / Reuters
16 فبراير 2022

صدّق البرلمان اليوناني الثلاثاء، على 3 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز القوات المسلحة.

وتنصّ الاتفاقيات على شراء 6 مقاتلات من طراز "رافال" و3 فرقاطات من طراز "بيلهارا" و44 طوربيداً لاستخدامها في الغواصات.

وصُدّق على الاتفاقيات بدعم من أحزاب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم و"الحركة من أجل التغيير (KINAL)" و"الحل اليوناني".

فيما انتقد أليكسيس تسيبراس، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "سيريزا"، خلال كلمته في البرلمان، الحكومة لتخصيصها ميزانية عالية لنفقات الدفاع، في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم.

من جانبه، أفاد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن الاتفاقيات المعنية ستعزز قوة السلاح والأهمية الجيوسياسية لليونان.

يُذكر أن ميتسوتاكيس أعلن في سبتمبر/أيلول 2021 زيادة عدد مقاتلات "رافال" التي ستُشترى من فرنسا من 18 إلى 24.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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