سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تسحب جزءاً من قواتها بالقرم وسط تشكُّك الغرب في نيتها خفض التصعيد
لا تزال الدول الغربية متشككة حيال نية روسيا الحقيقية لخفض التصعيد في الوقت الذي اعلنت فيه موسكو نهاية مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، إذ كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.
روسيا تسحب جزءاً من قواتها بالقرم وسط تشكُّك الغرب في نيتها خفض التصعيد
FILE PHOTO: A Russian service member walks past T-72B3 main battle tanks during drills held by the armed forces of the Southern Military District at the Kadamovsky range in the Rostov region, Russia February 3, 2022 / Reuters
16 فبراير 2022

أعلنت روسيا الأربعاء نهاية مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية: "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية".

وعرض التليفزيون العامّ مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا، في روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات.

وأتى الإعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا.

إلا أن قادة الدول الغربية لا يزالون يتخوفون من احتمال شنّ هجوم على أوكرانيا، وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من أن الهجوم الروسي "لا يزال محتمَلاً جدّاً".

من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة "سكاي نيوز" الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلّق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية.

وقال: "سنصدّق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليهم بناءً على أفعالهم".

وأضاف أن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us