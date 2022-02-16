أعلنت روسيا الأربعاء نهاية مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها عام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية: "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية".

وعرض التليفزيون العامّ مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسراً يربط شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا، في روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات.

وأتى الإعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا.

إلا أن قادة الدول الغربية لا يزالون يتخوفون من احتمال شنّ هجوم على أوكرانيا، وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء من أن الهجوم الروسي "لا يزال محتمَلاً جدّاً".

من جهته قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس لشبكة "سكاي نيوز" الأربعاء، إنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتعلّق الأمر بتخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية.

وقال: "سنصدّق ما تقوله روسيا، لكننا سنحكم عليهم بناءً على أفعالهم".

وأضاف أن بريطانيا لم ترَ حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.