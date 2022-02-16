يواصل اتحاد الجمعيات التركية "İDDEF" المهتمة بالإنسان، تقديم المساعدات المختلفة للمحتاجين في أفغانستان، عبر "قطار الخير" الذي ستنطلق قافلته الثالثة من تركيا.

وفي بيان صادر عنه الأربعاء، قال الاتحاد التركي إنه أوصل حتى الآن عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أفغانستان.

وأضاف أن الاتحاد يواصل حالياً جمع التبرعات المادية والعينية لتقديم مساعدات جديدة للشعب الأفغاني، عبر القافلة الثالثة لـ"قطار الخير" المزمع انطلاقها قريباً من أنقرة باتجاه أفغانستان.

وأوضح أن المساعدات التي يقدمها الاتحاد تتضمن مواد غذائية وملابس شتوية ومنظفات.

كما أكّد دعم الاتحاد للمشاريع التنموية المزمع تنفيذها في أفغانستان.

واختتم البيان بالإشارة إلى إمكانية التبرُّع لصالح الحملة التي يقودها الاتحاد للشعب الأفغاني، عبر الإيداع في حساباتها المصرفية المذكورة بياناتها على موقعها الرسمي "www.iddef.org"، أو عبر الاتصال برقم 02126210065 للحصول على مزيد من المعلومات حول الحملة.