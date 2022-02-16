سياسة
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رغم التوترات السياسية.. التبادل التجاري بين تركيا واليونان في ارتفاع مستمر
على الرغم من التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع مستمر.
رغم التوترات السياسية.. التبادل التجاري بين تركيا واليونان في ارتفاع مستمر
 زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان بشدة خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له. / AA
16 فبراير 2022

على الرغم من التوتر المتزايد في العلاقات الثنائية بين تركيا واليونان خلال السنوات الأخيرة، فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع مستمر.

فقد زاد حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان كثيراً خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له، مما وفر فوائد كبيرة لكلا الجانبين، فيما تساهم التطورات التي يشهدها قطاع التجارة الثنائية في تهدئة التوترات السياسية بين البلدين.

وقبل زيارته الرسمية لليونان في مايو/أيار 2021، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن زيارته أثينا تهدف إلى توفير أجواء إيجابية بين البلدين.

وخلال اجتماع عقده جاوش أوغلو مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اتُّفق على قائمة من 25 بنداً لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وساهمت البنود المذكورة في تعزيز الأجواء الإيجابية بين البلدين، وتوطيد أواصر التعاون الذي بدأت نتائجه الإيجابية تبرز في قطاع التجارة الثنائية خلال 2021.

واكتسبت العلاقات التجارية بين تر كيا واليونان زخماً ملحوظاً خلال 2021، لا سيما أنها جاءت بعد تخفيف القيود المفروضة عالمياً لمنع تفشي وباء كورونا.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا واليونان 69.2 بالمئة العام الماضي (2021) مقارنة بـ2020 فبلغ 5.2 مليار دولار.

كما زادت صادرات تركيا إلى اليونان 73.3 بالمئة العام الماضي، مما أدى إلى نشوء فائض تجاري لدى تركيا بما يقارب مليار دولار.

وتشير بيانات غرفتي التجارة التركية واليونانية، إلى أن واردات أثينا من أنقرة زادت 46 بالمئة في 2021، إلى 2.3 مليار يورو (2.62 مليار دولار).

وبهذه الزيادة صعدت تركيا إلى المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المصدرّة إلى اليونان.

ورغم أن الميزان التجاري للبلدين سجّل عجزاً خلال جائحة كورونا، حققت اليونان استفادة ملحوظة أيضاً من زيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا، فقد بلغت قيمة الصادرات اليونانية إلى تركيا 1.8 مليار يورو (2.05 مليار دولار) في 2021، بزيادة نسبتها 39 بالمئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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