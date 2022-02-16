سياسة
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أردوغان يؤكد أهمية التعاون الفضائي بين تركيا والإمارات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعاون في مجال الفضاء بين بلاده والإمارات سيعود بالفائدة عليهما، لافتاً إلى أنهما بصدد اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز التعاون.
أردوغان يؤكد أهمية التعاون الفضائي بين تركيا والإمارات
أردوغان: نأمل منكم أنتم الشباب أن تكونوا سفراء محبة بين تركيا والإمارات. / AA
16 فبراير 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إن التعاون في مجال الفضاء بين بلاده والإمارات العربية المتحدة، سيعود بالفائدة على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه الشباب الأتراك والإماراتيين في معرض "دبي إكسبو"، على هامش زيارته الرسمية للبلد الخليجي.

وأضاف أردوغان أنهم بصدد اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب التركي والإماراتي.

وأشار إلى توقيع أنقرة وأبو ظبي مذكرة تعاون في مجال الشباب، مردفاً: "بهذه الخطوة انتقلنا إلى مرحلة هامة في مسار تحويل أحلام الشباب إلى واقع".

وتابع: "نأمل منكم أنتم الشباب أن تكونوا سفراء محبة بين تركيا والإمارات".

وفي سياق متصل، قال أردوغان إن تركيا والإمارات تمتلكان فرصاً وقدرات كبيرة للتعاون في مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الفضاء.

وأردف: "نتقاسم رؤى مشابهة في مجالات برامج الفضاء والتقنيات المبتكرة".

ولفت إلى إطلاق تركيا برنامجها الوطني حول الفضاء العام الفائت، مبيناً أنهم يخططون في هذا الإطار لتنفيذ "هبوط قاسٍ" على سطح القمر عبر صاروخ محلي سيطلق نهاية 2023، تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وأوضح أنه بالتزامن مع كشف تركيا عن برنامجها الوطني للفضاء، أطلقت الإمارات مسبار "الأمل" ضمن مشروعها لاستكشاف المريخ.

وأشار إلى تبادل وزيرَي الصناعة والتكنولوجيا التركي والإماراتي، التهاني بهاتين المناسبتين حينذاك، ما يعكس علاقات الصداقة بين البلدين.

واستطرد أردوغان: "مسبار الأمل الذي أتمّ قبل أيام عامه الأول في مداره الفضائي، يمثل أملنا جميعاً".

وشدد على ضرورة تطوير تركيا والإمارات مساعيهما المشتركة للتعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والبحوث العلمية، مؤكداً أن تعاون تركيا والإمارات عبر وكالاتهما المختصة بالفضاء، وتبادلهما التجارب، سيعود بالفائدة على البلدين.

واختتم أردوغان مساء الثلاثاء زيارة رسمية للإمارات استمرت يومين، التقى خلالها وليّ عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومسؤولين آخرين، ووقّع البلدان 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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