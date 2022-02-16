وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى إسرائيل الأربعاء ضمن وفد من الكونغرس، مؤكدةً دعم الولايات المتحدة "الصلب" لأمن إسرائيل أمام إيران، فيما اعتبرت إيران أن الاتفاق النووي أصبح "كطلقة فارغة".

وقالت بيلوسي في كلمة ألقتها في الكنيست: "نحن معاً في الحرب على الإرهاب الذي تمثله إيران، سواء في المنطقة أو من خلال نشاطها النووي. قرب إسرائيل من إيران مثار قلق لنا جميعاً"..

كما عبرت الديمقراطية بيلوسي عن أملها في أن يوافق مجلس الشيوخ "قريباً جداً" على التمويل الإضافي الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/أيلول الماضي، لمنظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، التي تستخدمها إسرائيل لاعتراض الصواريخ محلية الصنع التي تُطلق من قطاع غزة المحاصَر.

وفي وقت سابق الأربعاء قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن الاتفاق النووي المُبرَم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، أصبح "كطلقة فارغة".

تأتي زيارة بيلوسي في وقت يتصاعد فيه التوتر في أعقاب اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين يهود في حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

وعاودت بيلوسي تأكيد التزام الولايات المتحدة حل الدولتين "الذي يعزّز الاستقرار والأمن لإسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم".

ومن المقرر أن تلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الخميس، لكن جدول أعمالها لم يشمل زيارة قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.