سياسة
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أردوغان: نسعى لقمة تجمع بوتين وزيلنسكي وحوارنا مع السعودية مستمر
قال الرئيس التركي إنه سيطلب من نظيره الروسي رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي لتخفيف التوتر، فيما أعلن أن بلاده والسعودية يواصلان الحوار، وأنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.
أردوغان: نسعى لقمة تجمع بوتين وزيلنسكي وحوارنا مع السعودية مستمر
الرئيس أردوغان أجاب أسئلة الصحفيين على الطائرة الرئاسية في أثناء عودته من الإمارات العربية المتحدة / AA
16 فبراير 2022

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي، مؤكداً عزمه متابعة الموضوع من كثب.

جاء ذلك في حوار مع الصحفيين على متن طائرة العودة من زيارته الرسمية الإمارات مساء الثلاثاء، ونُشر الأربعاء.

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا في حوار وثيق وتتعاون مع كل من موسكو كييف، مضيفاً: "أعتقد أن هذه فرصة مهمة للحد من التوترات".

في سياق آخر، صرّح الرئيس التركي بأن بلاده والسعودية يواصلان الحوار، وأنه من المرتقب تحقيق تقدم عبر اتخاذ خطوات ملموسة في الفترة المقبلة.

وقال أردوغان: "حوارنا مع السعودية مستمر، وننتظر تقدماً من خلال الخطوات الملموسة في الفترة المقبلة".

بدوره أكد أردوغان أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، المرتقبة إلى تركيا إيجابية، وستنعكس بشكل جيد على العلاقات الثنائية.

واختتم أردوغان مساء الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الإمارات استمرت يومين، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومسؤولين آخرين، ووقّع البلدان 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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