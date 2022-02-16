أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بدء سفينة "فاتح" أعمال التنقيب عن الغاز في حقل "صقاريا" بالبحر الأسود.

وأضاف الوزير، في تغريدة، أن "فاتح" بدأت أعمال التنقيب على عمق 5 آلاف متر تحت سطح البحر.

وأوضح أن السفينة التركية ستواصل التنقيب طوال 2.5 شهر، في حقل "قراصو-1" بالبحر الأسود.

وكانت سفينة "فاتح" قد شاركت قبل هذه المرة في أعمال التنقيب بالبحر الأ سود، خلال أغسطس/آب، وأكتوبر/تشرين الأول 2020.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.