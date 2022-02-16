سياسة
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"نوّع مصادره".. الاتحاد الأوروبي: يمكننا الاستغناء عن غاز روسيا هذا الشتاء
قالت المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي باتت قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء الحالي بعد تنويع مصادرها في الأسابيع الأخيرة، بعيداً عن روسيا التي تعد مصدراً لحوالي 40% من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا.
"نوّع مصادره".. الاتحاد الأوروبي: يمكننا الاستغناء عن غاز روسيا هذا الشتاء
تعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومصدراً لحوالي 40% من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا / Reuters
16 فبراير 2022

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن دول الاتحاد قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء الحالي بعد تنويع مصادرها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة بستراسبورغ في فرنسا: "درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي" في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

وتابعت: "يمكنني القول اليوم إننا في مأمن هذا الشتاء"، حسب ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.

وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي نحو أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.

والثلاثاء، قالت فون دير لاين للصحفيين، إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية أو مبادلات عقود.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومصدراً لحوالي 40% من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن أي تحرك روسي لخفض إمدادات الطاقة سيؤثر بشكل سلبي على أوروبا.

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوماً على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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