سياسة
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عبر مسار جديد.. إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن
وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على ضخ المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/شباط.
عبر مسار جديد.. إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن
وزارة الطاقة الإسرائيلية توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن / AA
16 فبراير 2022

قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية الأربعاء، إن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/شباط.

وأضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة إلى واردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي.

ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز.

وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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