قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن علاقةبلادهمعالمغرب تأزمت أكثر، متهماً المملكة بتلقي دعم إسرائيل.

وصرح تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بأن المغرب سخرت “جهاز الدعاية والأخبار الكاذبة” لضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى الجيش الجزائري كل يوم، مبرزاً أن “إسرائيلتدعمالنظامالمغربي أكثر ضد الجزائر”.

وكان تبون يجيب عن سؤال عما إذا كان الرئيس الجزائري مازال على الموقف ذاته الذي عبر عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في لقاء مماثل مع وسائل إعلام جزائرية أن بلاده لن تقبل أية وساطة مع المغرب لإعادةالعلاقاتبينالبلدين إلى طبيعتها، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة للرباط وحليفتها إسرائيل من مغبة الاعتداء على الجزائر.

وعاد تبون بعدها بشهر أي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليعبر عن أسفه إزاء علاقاتالتعاونبينالمغربوإسرائيل.

وقال تبون في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية “لأول مرة منذ أن خلق الكيان، خزي وعار أن يهدد الكيان بلداً عربياً من بلد عربي وآخر”.

جاء ذللك بعد توقيع المغرب وإسرائيل اتفاق-إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق” خلالزيارةهيالأولىمننوعهالوزيرالدفاعالإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

من جهة أخرى، كشف تبون، عن بداية ذوبان الجليد بين الجزائر وفرنسا، كون بلاده قوة إقليمية في القارة الإفريقية، ملمحاً إلى عودة العلاقات الثنائية إلى التحسن دون أن يخوض في تفاصيل أكثر بدعوى أن فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية ولا يريد التأثير عليها.

وكانت العلاقات بين فرنسا والجزائر قد شهدت توترات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي شكك فيها بوجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، مما أثار حفيظة السلطات العليا بالجزائر، واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس غير أنها أعادته في مطلع العام الجاري عقب بيان للرئاسة الفرنسية أكدت فيه احترامها للأمة الجزائرية .

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس/آب الماضي، على خلفية ما أسمته ”قيام الرباط بأعمال عدائية” ضدها.