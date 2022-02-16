سياسة
3 دقيقة قراءة
تبون: علاقتنا مع المغرب تأزمت بدعم من إسرائيل والجليد مع فرنسا بدأ بالذوبان
عزى الرئيس الجزائري تأزم علاقة بلاده مع المغرب لتلقي الأخيرة دعماً من إسرائيل ضدها، كما كشف عن عودة التحسن في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.
تبون: علاقتنا مع المغرب تأزمت بدعم من إسرائيل والجليد مع فرنسا بدأ بالذوبان
عبد المجيد تبون / AA
16 فبراير 2022

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن علاقةبلادهمعالمغرب تأزمت أكثر، متهماً المملكة بتلقي دعم إسرائيل.

وصرح تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بأن المغرب سخرت “جهاز الدعاية والأخبار الكاذبة” لضرب الوحدة الوطنية والإساءة إلى الجيش الجزائري كل يوم، مبرزاً أن “إسرائيلتدعمالنظامالمغربي أكثر ضد الجزائر”.

وكان تبون يجيب عن سؤال عما إذا كان الرئيس الجزائري مازال على الموقف ذاته الذي عبر عنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في لقاء مماثل مع وسائل إعلام جزائرية أن بلاده لن تقبل أية وساطة مع المغرب لإعادةالعلاقاتبينالبلدين إلى طبيعتها، موجهاً تحذيراً شديد اللهجة للرباط وحليفتها إسرائيل من مغبة الاعتداء على الجزائر.

وعاد تبون بعدها بشهر أي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليعبر عن أسفه إزاء علاقاتالتعاونبينالمغربوإسرائيل.

وقال تبون في مقابلة مصورة مع وسائل إعلام محلية “لأول مرة منذ أن خلق الكيان، خزي وعار أن يهدد الكيان بلداً عربياً من بلد عربي وآخر”.

جاء ذللك بعد توقيع المغرب وإسرائيل اتفاق-إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق” خلالزيارةهيالأولىمننوعهالوزيرالدفاعالإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

من جهة أخرى، كشف تبون، عن بداية ذوبان الجليد بين الجزائر وفرنسا، كون بلاده قوة إقليمية في القارة الإفريقية، ملمحاً إلى عودة العلاقات الثنائية إلى التحسن دون أن يخوض في تفاصيل أكثر بدعوى أن فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية ولا يريد التأثير عليها.

وكانت العلاقات بين فرنسا والجزائر قد شهدت توترات في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي شكك فيها بوجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد، مما أثار حفيظة السلطات العليا بالجزائر، واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس غير أنها أعادته في مطلع العام الجاري عقب بيان للرئاسة الفرنسية أكدت فيه احترامها للأمة الجزائرية .

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب نهاية أغسطس/آب الماضي، على خلفية ما أسمته ”قيام الرباط بأعمال عدائية” ضدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us