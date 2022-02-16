قال المرشح الفرنسي اليميني المتطرف، إريك زمور، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، واصفاً المكالمة بالطويلة والدافئة، حسب تغريدة لحساب حملة ترشحه لرئاسيات فرنسا 2022.

وأضاف زمور، في تصريحات صحفية لاحقة، أن الاتصال دام لمدة 40 دقيقة ونصحه فيه ترمب بـ"البقاء على سجيته"، قائلاً: "كي تفوز، عليك أن لا تغير أبداً خطتك، وأن لا تستسلم. ستجدك وسائل الإعلام قاسياً؛ لا تتغير أبداً إذا كنت تريد الفوز. حافظ على أصالتك وشجاعتك".

وكشفت وسائل إعلام فرنسية عن أن ترمب لن يدعم رسمياً هذا المرشح اليميني المتطرف في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما نقل عنه قوله، في الاتصال، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "رجل أنيق" Chic.

وعلّق زمور: "لدينا شيء واحد مشترك، السيد ترمب يريد للولايات المتحدة أن تبقى الولايات المتحدة، وأنا أريد أن تبقى فرنسا فرنسا. هذا هو المهم".

وحسب بيان فريق حملته فإن مرشح حزب "الاسترداد"، وترمب تناولا ملفات عدة في اتصالهما منها الهجرة والأمن والاقتصاد، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة.

ويعتزم زمور، اليهودي من أصول جزائرية، خوض الانتخابات الرئاسية، فيما يعدّ شخصية جدلية بسبب معاداته للإسلام والمهاجرين في فرنسا.

وتستعد فرنسا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 أبريل/نيسان القادم، وفي حال فشلَ المرشحون في تحقيق الأغلبية اللازمة للفوز بالمنصب، ستجري جولة ثانية في 24 أبريل/نيسان لاختيار أحد المرشحين اللذين فازا بالمرتبتين الأولى والثانية في الجولة الأولى.