سياسة
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شاهد | فيديو يُظهر كلباً ينهش فلسطينياً خلال اعتقاله من قِبل جنود الاحتلال
نشرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، فيديو يُظهر كلباً تابعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلية، ينهش شاباً فلسطينياً خلال اعتقاله، رغم أنه لم يُبدِ مقاومة لعملية احتجازه.
شاهد | فيديو يُظهر كلباً ينهش فلسطينياً خلال اعتقاله من قِبل جنود الاحتلال
فيديو يُظهر كلبا أطلقه الاحتلال الإسرائيلي ينهش فلسطينياً خلال اعتقاله / AA
16 فبراير 2022

أظهر مقطع فيديو، نشرته هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، الأربعاء، كلباً يتبع قوات الاحتلال الإسرائيلية، ينهش شاباً فلسطينياً خلال اعتقاله، رغم أنه لم يُبدِ مقاومة لعملية احتجازه.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، مرفق بالفيديو، نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك إن "جيش الاحتلال تعمّد ترك كلب بوليسي ينهش الشاب مالك معلّا، ويرعبه".

وذكرت أن الحادثة وقعت الاثنين الماضي (14 فبراير/ شباط)، عندما اعتقلت قوة إسرائيلية الشاب معلا (19 عاماً) من حي أم الشرايط، بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وذكرت أن الاعتقال جرى في منشأة صناعية، يعمل المعتقل حارساً لها.

وأضافت: "أحاط الجنود أسوار المنشأة وقاموا بمداهمتها (...) بدؤوا بتسليط أضواء الليزر تجاهه، ومن ثم أطلقوا كلباً بوليسياً نحوه".

ويظهر الفيديو المصوَّر ليلاً، الشاب معلّا، في وضع الاستسلام رافعاً يديه، فيما يُصوّب الجنود بنادقهم نحوه، لكنه فوجئ بالكلب يهجم عليه وينهشه قبل أن يحيط به الجنود.

وأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدري أبو بكر "الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل قوات الاحتلال".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "يتعمد خلال تنفيذ عمليات الاعتقال بمختلف المدن الفلسطينية، استخدام القوة المفرطة والتنكيل الشديد بحق المعتقلين".

وأضاف أن "99% ممن يجري اعتقالهم يتعرضون لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب والقمع والتنكيل الجسدي والنفسي".

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4500، بينهم 34 أسيرة، و 180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري، حتّى نهاية شهر يناير/كانو ن الثاني 2022، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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