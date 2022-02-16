سياسة
2 دقيقة قراءة
طُلب منهن خلعه.. منع محجبات من الالتحاق بدروس جامعية في إحدى ولايات الهند
أظهرت لقطات مصورة طالبات في كليات مختلفة بولاية كارناتاكا يُطلب منهن خلع الحجاب لحضور الفصول الدراسية.
طُلب منهن خلعه.. منع محجبات من الالتحاق بدروس جامعية في إحدى ولايات الهند
خرجت مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على الحملة المناهضة للحجاب / Reuters
16 فبراير 2022

حظرت العديد من كليات المرحلة التحضيرية للجامعة في ولاية كارناتاكا، جنوبي الهند، الأربعاء، الطالبات المحجبات من الالتحاق بها ما لم يخلعن الحجاب.

وأعادت الكليات فتح أبوابها في الهند، اليوم الأربعاء، بعد إغلاق دام أسبوعاً وسط الخلاف حول حظر الحجاب.

ورفضت الطالبات خلع أغطية رؤوسهن في مدينة شيفاموغا، وفضلن التغيب عن دروسهن على خلع الحجاب، وفقاً لوكالة الأنباء برس ترست أوف إنديا.

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي طالبات في كليات مختلفة في ولاية كارناتاكا يُطلب منهن خلع الحجاب لحضور الفصول الدراسية، إلا أن معظمهن رفضن ذلك.

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا بمنع الطالبات من ارتداء الملابس الدينية حتى تصدر حكماً نهائياً في هذا الشأن.

ومنذ الاثنين الماضي، تستمع لجنة من 3 قضاة إلى القضية للبت فيما إذا كان بإمكان المدارس والكليات إلزام الطالبات عدم ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية.

واليوم، قال رئيس وزراء ولاية كارناتاكا، باسافراج بوماي، إن حكم المحكمة يسري على المؤسسات التي تتبع قواعد اللباس الموحد، بينما لا يسري على تلك التي لا تفرض زياً موحداً.

ورفعت مجموعة من المسلمات دعاوى ضد قرار الحكومة حظر الحجاب في مباني الكليات، حيث نشب الخلاف بعد أن أمرت كلية طالبات في كارناتاكا بخلع الحجاب داخل الفصل الدراسي.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة في الهند، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على الحملة المناهضة للحجاب.

وأكدت النساء المحتجات أن الدستور الهندي يسمح للهنود بارتداء الملابس التي يختارونها وإظهار الرموز الدينية.

وحسب الدستور، لكل مواطن الحق في ممارسة الدين الذين يختاره والإعلان عنه ونشره، ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام والأخلاق والصحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us