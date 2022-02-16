سياسة
3 دقيقة قراءة
اختراق هاتف شاهد في قضية نتنياهو بواسطة برنامج تجسس
اختُرق هاتف أحد الشهود في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بواسطة "برنامج تجسّس" لكنّ الاختراق لم يكشف أيّ مواد ذات صلة بالقضية.
اختراق هاتف شاهد في قضية نتنياهو بواسطة برنامج تجسس
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو / Others
16 فبراير 2022

أكّد ممثّلو الادّعاء العام في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بتهم فساد الأربعاء أنّ هاتف أحد الشهود اختُرق بواسطة "برنامج تجسّس" لكنّ الاختراق لم يكشف عن أيّ مواد ذات صلة بالقضية، مطالبين بالتالي هيئة المحكمة بالمضي قدماً في إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة القدس المركزية قد أمرت المدّعين العامين بإجراء تدقيق في احتمال استخدام المحققين برنامج "بيغاسوس" المثير للجدل الذي طوّرته مجموعة "ان إس أو" الإسرائيلية، بعد تقارير إعلامية حول استخدامه ضد عدد من أطراف القضية.

ولم يشر تقرير النيابة العامة مباشرة إلى برنامج "بيغاسوس" الذي أفادت تحقيقات صحافية باستخدامه ضدّ صحافيين ومعارضين وناشطين في أنحاء العالم، ويمكن بواسطته تشغيل كاميرا الهاتف المستهدف وميكروفونه وجمع بيانات منه.

وحسب التقرير، جرى اختراق هاتف المدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر بموافقة قضائية.

وفيلبر متّهم بالتوسط بين نتنياهو والمساهم الرئيسي في شركة "بيزيك" للاتصالات شاؤول إلوفيتش لمنح الأخير مزايا مقابل ضمانه تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء السابق على موقع إخباري مملوك لشركته.

ووافق فيلبر على الإدلاء بشهادته ضد حليفه السابق نتنياهو، في ما اعتُبر تطوراً مهماً في تحقيق الشرطة.

من جانبهم، ردّ محامو الدفاع عن بنيامين نتنياهو بغضب على تقرير النيابة العامة، و دانوا "إجراءات التحقيق غير القانونية ضد الشهود" في المحاكمة.

ووصفوا شلومو فيلبر بأنّه "شاهد أساسي" ضدّ نتنياهو، مطالبين بمعرفة ماهية "المعلومات الخاصة والشخصية" التي حصل عليها المحقّقون من هاتفه قبل أن يوافق على الإدلاء بشهادته.

كما كشف المدعون أيضاً عن محاولة فاشلة جرت بإذن قضائي لزرع برنامج تجسّس على هاتف إيريس زوجة شاؤول إلوفيتش، وكلاهما متّهم في قضية رئيس الوزراء السابق.

ووجهت لنتنياهو الذي تولّى رئاسة الحكومة من عام 2009 حتى العام الماضي، اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها.

وشهدت محاكمته مزاعم تجسس على الشهود عبر "بيغاسوس"، وأثار الاستخدام المحتمل لبرنامج القرصنة غضباً في المجتمع الإسرائيلي.

وأوردت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية اليومية أن "بيغاسوس" استُخدم ضد عشرات الشخصيات البارزة، بينها مسؤولون إداريون كبار ونشطاء ورؤساء بلديات ورجال أعمال بارزون.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء نفتالي بينيت إجراء تحقيق كامل في جميع عمليات التجسس المزعومة ضد مواطنين إسرائيليين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us