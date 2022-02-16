سياسة
3 دقيقة قراءة
وثائق سرية تكشف.. هل كان أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا مخبراً لأمريكا؟
رفعت الولايات المتحدة السرية عن وثائق قضائية أظهرت أن أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي المقرّب من نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان مخبراً لدى الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدّرات.
وثائق سرية تكشف.. هل كان أليكس صعب حليف مادورو في فنزويلا مخبراً لأمريكا؟
صعب مع شريكه التجاري ألفارو بوليدو متهمان في الولايات المتحدة بإدارة شبكة استغلت المساعدات الغذائية الموجهة إلى فنزويلا / Reuters
16 فبراير 2022

أظهرت وثائق قضائية أمريكية رفعت عنها السرية، الأربعاء، أنّ أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي المقرّب من نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كان مخبراً لدى الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدّرات (دي آي إيه).

وحسب هذه الوثائق فإنّ النيابة العامة تؤكّد أنّ الرجل البالغ 49 عاماً والمسجون حالياً بتهمة إتمام صفقات مشبوهة لحكومة مادورو، أصبح "مخبراً سرياً لصالح الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات" لمدة عام في 2018.

وخلال تلك الفترة، سلّم صعب أكثر من 12 مليون دولار حصل عليها عبر نشاطاته غير القانونية، إلى السلطات الأمريكية التي وقّع معها اتفاقاً لتسليم نفسه والخضوع لمحاكمة في قضية غسل أموال.

وصعب مع شريكه التجاري ألفارو بوليدو متهمان في الولايات المتحدة بإدارة شبكة استغلت المساعدات الغذائية الموجهة إلى فنزويلا الغنية بالنفط والغارقة في أزمة اقتصادية حادة.

وحسب الاتهام، فقد حوّل الرجلان 350 مليون دولار من فنزويلا إلى حسابات خاضعة لسيطرتهما في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وحصل أول اتصال بين صعب والسلطات الأمريكية في أغسطس/آب 2016 في بوغوتا.

وفي العاصمة الكولومبية عرضت عليه إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الفدرالي البيانات التي جمعاها حول صفقاته في فنزويلا.

وجاء في وثائق المحكمة أنّه بصفته مخبراً لصالح وكالة مكافحة المخدرات، قدّم صعب "معلومات حول الرشى التي دفعها والجرائم التي ارتكبها".

وبعد ساعات من رفع السرية عن هذه الوثائق، نفى صعب أنه كان مخبراً.

وقال محاميه ديفيد ريفكين في بيان إنّ موكّله "يرغب في توضيح أن الغرض الوحيد من تلك الاجتماعات (مع إدارة مكافحة المخدرات) كان تأكيد أنه لا هو ولا أي شركة مرتبطة به، ارتكبا أيّ خطأ".

وأوضح أنّ كل التعاملات بين صعب والمسؤولين الأمريكيين "جرت بمعرفة ودعم كاملين من جمهورية فنزويلا البوليفارية".

وحسب الوثائق، انتهى التعاون بين الإدارة الأمريكية لمكافحة المخدرات وصعب في مايو/أيار 2019 بعدما فوّت صعب الموعد النهائي لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة.

وبعد شهرين، اتهمته السلطات الأمريكية بغسل الأموال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us