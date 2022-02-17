سياسة
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بصواريخ أرض-أرض.. إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع للنظام السوري في دمشق
قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن إسرائيل استهدفت جنوبي العاصمة دمشق بعدة صواريخ أرض-أرض مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.
بصواريخ أرض-أرض.. إسرائيل تستهدف مجدداً مواقع للنظام السوري في دمشق
إسرائيل تستهدف جنوبي العاصمة دمشق بعدة صواريخ أرض-أرض
17 فبراير 2022

أفادت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" بأن إسرائيل استهدفت جنوبي العاصمة دمشق بعدة صواريخ أرض-أرض مما أسفر عن وقوع خسائر مادية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمِّه إنه في "نحو الساعة 11:35 من مساء الأربعاء نفّذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض-أرض من منطقة الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوبي دمشق، مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، بلا تفاصيل.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جانب السلطات الإسرائيلية.

وقُتل جندي تابع للنظام وأصيب خمسة آخرون بجروح في قصف إسرائيلي جوّي وبرّي استهدف في التاسع من فبراير/شباط الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت الدولة العبرية حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أُطلقَ باتجاهها من سوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ومنذ سنوات تستهدف إسرائيل تكراراً قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران التي تتمركز في عدة مواقع بسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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