سياسة
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واشنطن: روسيا لم  تسحب قواتها وأرسلت 7 آلاف جندي إضافي استعداداً للحرب
أكّد مسؤولون أمريكيون، رفضوا ذكر أسمائهم، عدم صحة ما أعلنته روسيا من سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا، وأن موسكو أرسلت 7000 جندي إضافي إلى الحدود، مشدّدين على "استعدادها سرّاً للحرب".
واشنطن: روسيا لم  تسحب قواتها وأرسلت 7 آلاف جندي إضافي استعداداً للحرب
مسؤولون أمريكيون يؤكدون عدم صحة ما أعلنته روسيا من سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا / Reuters
17 فبراير 2022

أكد مسؤولون أمريكيون عدم صحة ما أعلنته روسيا من سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا، وأن موسكو أرسلت 7000 جندي إضافي إلى الحدود.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولون الأمريكيون مساء الأربعاء، مفضّلين عدم الكشف عن أسمائهم، وفق وكالة الأناضول.

وقال مسؤول رفيع المستوى إن "ادعاءات سحب روسيا بعض جنودها من الحدود الأوكرانية غير صحيحة، بل على العكس من ذلك، حشدت موسكو نحو 7 آلاف جندي إضافي في الأيام الأخيرة".

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستعدّ للحرب"، على عكس تصريحاته التي قال فيها إنه منفتح للدبلوماسية.

وتابع: "يقولون أمام الرأي العامّ إنهم منفتحون للمناقشة ويدّعون خفض التصعيد، لكنهم في نفس الوقت يستعدون سراً للحرب".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن لا نتائج لديها تؤكّد مزاعم سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية.

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أن ردّ الولايات المتحدة سيكون قاسياً في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، مؤكّداً ضرورة منح الدبلوماسية كل الفرص من أجل حلّ الأزمة.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة للسيناريوهات كافة في الأزمة الأوكرانية، مستدركاً بتأكيده ضرورة منح الدبلوماسية كل الفرص.

وأضاف: "لم نتأكد بعد من بدء انسحاب الجنود الروس إلى ثكناتهم، واحتمال غزو أوكرانيا قائماً".

وأشار بايدن إلى وجود أكثر من 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية والبيلاروسية، داعياً الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.

ومؤخراً وجّهَت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنّت هجوماً على كييف.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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