سياسة
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كييف تطالب مجلس الأمن بمناقشة تداعيات الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك
طلبت كييف من مجلس الأمن الدولي مناقشة موافقة مجلس النواب الروسي "الدوما" في جلسته اليوم الخميس، على قرار تقديم مقترَح للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقيّ أوكرانيا.
كييف تطالب مجلس الأمن بمناقشة تداعيات الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك
أوكرانيا تطلب مناقشة تداعيات اعتراف روسيا باستقلال "دونيتسك ولوغانسك" / AA
17 فبراير 2022

طلبت كييف من مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، مناقشة تصديق مجلس النواب الروسي "الدوما" على قرار تقديم مقترح للرئيس فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقيّ أوكرانيا.

واعتبر المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيرجي كيسليتسيا في رسالة وزّعها على أعضاء المجلس (15 دولة) أن تصديق الدوما يشكّل انتهاكاً لوحدة الأراضي الأوكرانية وخرقاً لاتفاق مينسك 2015.

والثلاثاء وافق مجلس الدوما على تقديم مقترح لبوتين، للاعتراف باستقلال "جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك" شرقيّ أوكرانيا.

ويعقد مجلس الأمن اليوم الخميس جلسة دعت إليها سلفاً روسيا التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن عدم تنفيذ أوكرانيا بنود اتفاق مينسك.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع 2014.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات، والمحتلّة جزئياً من الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2013.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا في فبراير/شباط 2015، في عاصمة بيلاروسيا مينسك، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية، إضافة إلى سيطرة أوكرانيا على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية 2015، وهو ما لم يتحقق بعد.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً وجّهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هدّدَت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوماً" على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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