سياسة
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أكثر من 28 ألف سيدة تقدّمن للوظيفة.. السعوديات على موعد مع قيادة القطارات
تَقدَّم نحو 28 ألف امرأة سعودية لوظيفة سائقة قطار سريع بين مكة والمدينة، بعد أن أعلنت شركة تشغيل السكك الحديد الإسبانية عن 30 وظيفة شاغرة للنساء.
أكثر من 28 ألف سيدة تقدّمن للوظيفة.. السعوديات على موعد مع قيادة القطارات
أكثر من 28 ألف سيدة سعودية تتقدم لشغل وظيفة سائقة قطار - أرشيفية / AFP
17 فبراير 2022

رغم أن النساء في السعودية لم يتمكنّ من قيادة السيارات حتى عام 2018، فإنهن الآن على وشك قيادة القطارات أيضاً.

فقد أُعلنَ فتح باب التوظيف لـ30 سائقة قطارات في المملكة، وقُدّم إثر ذلك نحو 28 ألف طلب حتى الآن.

ومن يُختَرن فسيقُدْن قطارات سريعة بين مدينتَي مكة والمدينة، بعد أن يتلقين تدريباً مدفوع الأجر لمدة عام.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" إنها تستهدف خلق فرص عمل للنساء داخل المملكة.

وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت مشاركة الإناث في سوق العمل لتصل إلى 33 بالمئة، وبدأت النساء يحصلن على وظائف كانت تقتصر سابقاً على الرجال أو العمال الأجانب المقيمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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