رغم أن النساء في السعودية لم يتمكنّ من قيادة السيارات حتى عام 2018، فإنهن الآن على وشك قيادة القطارات أيضاً.

فقد أُعلنَ فتح باب التوظيف لـ30 سائقة قطارات في المملكة، وقُدّم إثر ذلك نحو 28 ألف طلب حتى الآن.

ومن يُختَرن فسيقُدْن قطارات سريعة بين مدينتَي مكة والمدينة، بعد أن يتلقين تدريباً مدفوع الأجر لمدة عام.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" إنها تستهدف خلق فرص عمل للنساء داخل المملكة.

وخلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت مشاركة الإناث في سوق العمل لتصل إلى 33 بالمئة، وبدأت النساء يحصلن على وظائف كانت تقتصر سابقاً على الرجال أو العمال الأجانب المقيمين.