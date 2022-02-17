أعلنت وزيرة الداخلية الأسترالية كارين أندروز، أن بلادها ستدرج حركة حماس في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأفادت أندروز، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الخميس، بأن أستراليا جددت قائمتها للتنظيمات الإرهابية.

وأوضحت أنهم بصدد إدراج حماس و"هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" في سوريا، و"الحركة الاشتراكية الوطنية" بالولايات المتحدة في قائمة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا صنفت سابقا كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس "تنظيماً إرهابياً".

وبموجب القانون الأسترالي، يمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال إرهابية عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاماً.