طالبت الشرطة في العاصمة الكندية أوتاوا، الأربعاء، سائقي الشاحنات الذين يغلقون وسط المدينة بالمغادرة أو مواجهة الاعتقال، في تحذير يهدف إلى إنهاء احتجاج مستمرّ منذ ثلاثة أسابيع على القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وتَعهَّد رئيس الشرطة المؤقت ستيف بيل "باستعادة منطقة وسط المدينة بالكامل وكل مساحة يحتلها" المحتجون في غضون الأيام المقبلة.

وسلّمت الشرطة منشورات لسائقي الشاحنات تقول: "عليكم مغادرة المنطقة الآن. أي شخص يغلق الشوارع... مُعرَّض للاعتقال"، كما سجّلت الشرطة مخالفات لبعض من مئات المركبات التي تسدّ وسط أوتاوا.

في غضون ذلك اتهم وزير السلامة العامة ماركو مينديسينو جماعات متطرفة بالمساعدة على تنظيم الاحتجاجات في أوتاوا وعند المعابر الحدودية مع الولايات المتحدة، وكرر اتهامات بأن بعض الجهات يريد الإطاحة بحكومة الليبراليين.

وفعَّل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قانون الطوارئ الذي نادراً ما يُستخدم في البلاد، ليمنح الحكومة مزيداً من الصلاحيات لإنهاء الاحتجاجات.

وقالت مصادر لرويترز إن الإحباط من عدم قدرة الشرطة على رفع الحصار على الحدود وفي العاصمة دفع ترودو في النهاية إلى تفعيل سلطات الطوارئ.