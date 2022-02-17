سياسة
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"ظالمة للفلسطينيين".. عضو في الكونغرس يسحب تأييده لاتفاقيات التطبيع
أعلن عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيويورك جمال بومان، سحب تأييده لمشروع قانون يسهّل لإسرائيل توسيع اتفاقيات التطبيع مع مزيد من الدول العربية، خلال الفترة المقبلة.
"ظالمة للفلسطينيين".. عضو في الكونغرس يسحب تأييده لاتفاقيات التطبيع
غير بومان رأيه بعد زيارته الأراضي الفلسطينية ورؤية واقعها بنفسه. / Reuters
17 فبراير 2022

قرّر عضو الكونغرس الأمريكي جمال بومان، سحب تأييده لمشروع قانون يسهّل لإسرائيل توسيع اتفاقيات التطبيع مع مزيد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وأكّد بومان، النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك، أن اتفاقيات إبراهام التي أُطلقَت عام 2020 للتطبيع مع الدول العربية برعاية أمريكية، "تعمل على عزل الفلسطينيين، ونتيجتها النهائية ظالمة".

وقال إن "بعض تفاصيل تلك الاتفاقيات يتعارض مع قيمي"، مثل توقيع الإمارات صفقة شراء مقاتلات أمريكية متقدمة عقب تطبيعها مع إسرائيل، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة للأراضي الفلسطينية مكّنَته من رؤية واقع مغاير لما كان يتخيله.

يُذكَر أن بومان دعم العام الماضي تمويلاً إضافياً لأنظمة القبة الحديدية، التي تحمي إسرائيل من صواريخ المقاومة الفلسطينية.

ويحظى مشروع القانون بدعم كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وإذا أُقِرَّ فسيساعد إسرائيل على إبرام اتفاقيات تطبيع جديدة على نطاق أوسع منه العام الماضي مع الإمارات والبحرين والمغرب وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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