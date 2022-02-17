سياسة
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روسيا تواصل سحب قواتها من القرم وصور أقمار صناعية تظهر نشاطاً قرب أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تواصل انسحابها العسكري من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا، فيما قالت شركة أمريكية خاصة إن صور الأقمار الصناعية تُظهِر أن روسيا سحبت عتاداً عسكرياً من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتادا آخر وصل إلى هناك.
روسيا تواصل سحب قواتها من القرم وصور أقمار صناعية تظهر نشاطاً قرب أوكرانيا
روسيا تواصل سحب قواتها من القرم وصور أقمار صناعية تظهر نشاطاً قرب أوكرانيا / Reuters
17 فبراير 2022

أعلنت موسكو الخميس أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو من أوكرانيا وحيث كانت تنشر قوات عزّزَت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور.

وأفادت وزارة الدفاع لوكالات الأنباء الروسية بأن "وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديد".

وعرض التليفزيون العامّ الروسي مشاهد تُظهِر قطاراً محمَّلاً بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.

ويتهم الغربيون روسيا التي حشدت أكثر من مئة ألف عسكري على حدود أوكرانيا، بالتحضير لغزو هذا البلد، وهو ما تنفيه موسكو.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا الثلاثاء والأربعاء سحب قسم من قواتها، فيما أكّد الغربيون أنهم لم يلمسوا أي خفض للقوات، واتهم البيت الأبيض موسكو بإرسال تعزيزات جديدة.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو قالت إنه يُظهِر قوات ومعدات عسكرية من قوة دباباتها الخاصة بالمنطقة العسكرية الغربية وهي تعود إلى قواعد انتشارها الدائمة بعد تدريبات.

وقالت الوزارة إن الدبابات والعربات المدرَّعة ستقطع نحو ألف كيلومتر عبر خطوط السكك الحديدية.

من جابنها قالت شركة أمريكية خاصة الخميس إن صور الأقمار الصناعية تُظهِر أن روسيا سحبت عتاداً عسكرياً من مناطق قرب أوكرانيا، لكن عتاداً آخر وصل إلى هناك، وأن روسيا لا يزال لديها كثير من القوات والعتاد بالقرب من جارتها السوفييتية السابقة.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق من الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وتتابع حشد القوات الروسية منذ أسابيع.

ونبهت دول غربية أمس الأربعاء لتنامي الوجود العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية، بما يتعارض مع إصرار موسكو على انسحاب جزئي.

وحذرت دول غربية أمس الأربعاء من تزايد الوجود العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وهو ما يتناقض مع تأكيد موسكو الانسحاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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