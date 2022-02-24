مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات، يبرز اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي لا يزال متمسكاً بموقفه بالصمود في وجه التدخل الروسي.

وفي الوقت الذي تشتد فيه المواجهة بين روسيا والغرب ما يوصف بأنه أخطر صراع جيوسياسي منذ نهاية الحرب الباردة، تحولت أوكرانيا تحت قيادة الممثل الكوميدي السابق فولوديمير زيلينسكي الذي تولى حكم البلاد في حالة نادرة الحدوث عام 2019، لتصبح المسرح الرئيسي لهذه المنافسة المحتدمة.

فبعد نجاح حملته الانتخابية البسيطة في استقطاب الأوكرانيين الذين سئموا من فساد النخبة السياسية التي حكمت البلاد طوال 3 عقود في مرحلة ما بعد الحكم السوفييتي، اصطدم زيلينسكي بواقع الأطماع الروسية التي احتلت شبه جزيرة القرم عام 2014 وتحاول الآن فرض سيطرتها على الجارة أوكرانيا وانتزاع حكم ذاتي للانفصالين الموالين لها بالمناطق الشرقية.

فمن هو الكوميدي الساخر ذو المظهر الصبياني البالغ من العمر 44 عاماً، الذي لعب عام 2015 دور مدرس في مدرسة ثانوية ينتخب رئيساً بعد أن انتشر مقطع فيديو له وهو يدين الفساد، وهو العرض الذي دفعه بشكل غير متوقع عام 2019 للقيام ببطولة ما يمكن أن يكون أعظم دور درامي في حياته؟

حياته ونشأته كفنان ترفيهي

ولد فولوديمير زيلينسكي لأبويْن يهودييْن في مدينة كريفي ريه الصناعية في جنوب أوكرانيا يوم 25 يناير/كانون الثاني 1978. عندما كان طفلاً صغيراً، انتقلت عائلته إلى إردينت في منغوليا لمدة أربع سنوات قبل العودة إلى مسقط رأسه حيث التحق بالمدرسة هناك. ومثل العديد من الأشخاص من منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا، نشأ كمتحدث للغة الروسية، لكنه اكتسب أيضاً طلاقة في اللغتين الأوكرانية والإنجليزية.

وفي عام 1995 التحق زيلينسكي بمعهد كريفي ريه الاقتصادي، وتخرج عام 2000 بدرجة في القانون. وعلى الرغم من أنه كان مرخصاً لممارسة مهنة المحاماة، فإن حياته المهنية اتجهت نحو التمثيل الذي أحبه منذ كان طالباً في المدرسة.

فيما شهد عام 1997 ظهور زيلينسكي ضمن مسابقة كوميدية ارتجالية شعبية بثتها محطة (Kvartal 95) في جميع أنحاء اتحاد الدول المستقلة، وبقي متعاقداً مع القناة إلى حين تأسيسه (Studio Kvartal 95) في 2033، وهي شركة إنتاج ستصبح واحدة من أكثر استوديوهات الترفيه نجاحاً وغزارة في أوكرانيا.

كما أسس زيلينسكي منظمة رابطة الضحك غير الحكومية. وأنتج 10 أفلام طويلة فاز خلالها بأكثر من 30 جائزة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمنتديات الإعلامية.

الطريق إلى الرئاسة

عقب الإطاحة بحكومة فيكتور يانوكوفيتش بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في فبراير/شباط 2014، وانتخاب الملياردير بيترو بوروشنكو رئيساً لأوكرانيا الذي شهدت حقبته اندلاع التمرد المدعوم من روسيا في شرق أوكرانيا واستشراء الفساد الذي قوّض ثقة الجمهور في الحكومة، تقاطعت مسيرة فولوديمير زيلينسكي الترفيهية مع الأحداث الزلزالية التي كانت تعيشها بلاده.

وفي عتمة الليالي الحالكة التي كانت تعيشها أوكرانيا، عرضت شبكة 1+1 الأوكرانية لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2015 مسلسل خادم الشعب (Servant of the People) الذي لعبه فيه زيلينسكي دور مدرس تاريخ انتخب رئيساً لأوكرانيا بعدما أصبح ظاهرة فيروسية على الإنترنت بعد أن صوره أحد الطلاب وهو يلقي خطاباً حماسياً ومليئاً بالألفاظ النابية ضد الفساد الحكومي.

وتحول المسلسل الذي لاقى رواجاً هائلاً في أوكرانيا إلى خارطة طريق لزيلينسكي الذي سيصبح بشكل نادر الحدوث رئيساً لأوكرانيا في أبريل/نيسان 2019. ويُذكر أن قناة (Kvartal 95) سجلت في عام 2018 خادم الشعب كحزب سياسي رسمي تحسباً لمثل هذه الخطوة.

الكوميدي زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا

اتخذ زيلينسكي خطوات لإبعاد نفسه عن الملياردير كولومويسكي مالك شبكة 1+1 والذي كان سابقاً حليفاً قوياً لبوروشنكو، وهي المهمة التي نجح بتبسيطها من خلال اتباع استراتيجية غير تقليدية في حملته الانتخابية، إذ فضل تجنب البيانات السياسية التفصيلية والمؤتمرات الصحفية لصالح الخطب القصيرة أو الفيديوهات الكوميدية التي كان ينشرها على يوتيوب وانستغرام.

وفي 31 مارس/آذار 2019، فاز زيلينسكي بأكثر من 30% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحل منافسه بوروشنكو في المركز الثاني بفارق كبير بنسبة 16%.

وعلى الرغم من محاولة بوروشنكو تصوير زيلينسكي على أنه مبتدئ سياسي يفتقر إلى الجرأة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه فشل في توجيه أي ضربات كبيرة ضد خصمه، الأمر الذي مكن زيلينسكي من الفوز بالجولة الانتخابية الثانية التي عقدت في 21 أبريل/نيسان 2019، والتي انتهت بانتخاب زيلينسكي رئيساً لأوكرانيا بعد حصوله على 73% من أصوات الناخبين.