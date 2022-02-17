تراجعت أسعار النفط الخميس، مع دخول محادثات لإحياء اتفاق نووي مع إيران مراحلها الأخيرة، لكن التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حد من الخسائر.

وانخفض خام برنت 1.26 دولار أو 1.3% إلى 93.55 دولار للبرميل بحلول صباح الخميس.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار بما يعادل 1.4% إلى 92.32 دولار للبرميل.

وهبط الخامان بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم مع إيران عام 2015.

وقالت فرنسا إنه لم يتبق على اتخاذ قرار بشأن إحياء الاتفاق النووي سوى أيام وإن الأمر الآن أصبح بيد طهران لاتخاذ القرار السياسي، في حين طالبت طهران القوى الغربية بالتحلي بالواقعية.

وفي حين بدأ اتفاق جديد يلوح في الأفق قالت كوريا الجنوبية إنها أجرت محادثات بشأن استئناف واردات الخام الإيراني وفك تجميد أصول إيرانية. وكانت كوريا الجنوبية في السابق من أكبر المشترين للخام الإيراني في آسيا.

وفي صعيد آخر ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا اتهموا القوات الأوكرانية بقصف أراضٍ يسيطرون عليها في انتهاك لاتفاقات تهدف إلى إنهاء الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها ونفت أوكرانيا ذلك.

واعلنت روسيا في وقت سابق هذا الأسبوع سحباً جزئياً لقواتها، وهو ما قابله الغرب بالإشارة إلى استمرار حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا.